***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.05.2021 11:50
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İSMİ DURMUŞ 20.01.2011 23 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI,SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
GÜZİDE COŞAR CERİT 01.02.2014 2017- ..... / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü 2014-2017 / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler /YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü 2011-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Portföy Yöneticisi 2007-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Portföy Yönetici Yardımcısı 17 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
GAYE VURAL DERAN 02.05.2019 2019-..... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 2017-2019 YK Portföy / Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü 2014-2017 YK Portföy / Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü 2010-2014 YK Portföy / Emeklilik Fonları / Portföy Yöneticisi 17 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934346
BIST
13:111.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,73
|Açılış
|: 1.423
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En Düşük
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13:118,3451
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,3481
En Düşük
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|Önceki Kapanış
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10,0492
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 475,62
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479,30
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler13:11
|KARTN
|61,60
|56.543.858
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|1.841.665
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.040.765
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|14.839.001
|% 9,98
|
|HEKTS
|9,59
|188.460.125
|% 9,98
|
|VAKFN
|21,30
|9.509.406
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|416.375
|% -9,95
|
|CMENT
|35,40
|106.632
|% -7,81
|
|ATSYH
|4,35
|47.783
|% -7,05
|
|PRKME
|5,80
|38.302.823
|% -6,30
|
|EREGL
|19,71
|1.032.974.115
|% 3,96
|
|THYAO
|12,65
|681.111.338
|% -2,09
|
|PETKM
|6,88
|484.492.349
|% 1,18
|
|GARAN
|7,32
|399.745.135
|% -0,68
|
|KOZAL
|116,30
|363.023.479
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,10
|170.652.743
|% -0,94
|
|SKBNK
|1,14
|80.544.935
|% 1,79
|
|PETKM
|6,88
|484.492.349
|% 1,18
|
|GARAN
|7,32
|399.745.135
|% -0,68
|
|EREGL
|19,71
|1.032.974.115
|% 3,96
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3417
|8,3451
|% 1,18
|
|Euro
|9,9959
|10,0492
|% 0,94
|
|Sterlin
|11,5369
|11,5948
|% 0,85
|
|Frank
|9,0688
|9,1234
|% 0,58
|
|Riyal
|2,2167
|2,2278
|% 1,07
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-11,24
|
|Altın Gr.
|478
|478
|2,44
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,74
|26,77
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,19
|0,05
|
|B. Petrol
|68,88
|68,88
|1,32
|