***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.05.2021 14:20
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İSMİ DURMUŞ 26.05.2010 23 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI,SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Güzide Coşar CERİT 01.11.2017 2017- ..... / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü 2014-2017 / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler /YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü 2011-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Portföy Yöneticisi 2007-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Portföy Yönetici Yardımcısı 17 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
GAYE VURAL DERAN 02.05.2019 2019-..... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 2017-2019 YK Portföy / Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü 2014-2017 YK Portföy / Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü 2010-2014 YK Portföy / Emeklilik Fonları / Portföy Yöneticisi 17 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934384
BIST
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En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler14:26
|KARTN
|61,60
|56.847.238
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.109.164
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|15.321.409
|% 9,98
|
|MERIT
|306,40
|4.265.749
|% 9,98
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|11.683.902
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|DENGE
|5,85
|265.859
|% -7,14
|
|EREGL
|19,74
|1.248.590.770
|% 4,11
|
|THYAO
|12,70
|743.847.647
|% -1,70
|
|PETKM
|6,88
|542.468.506
|% 1,18
|
|KRDMD
|7,64
|489.041.644
|% 3,38
|
|KOZAL
|117,20
|478.742.741
|% 1,21
|
|YKBNK
|2,11
|182.693.417
|% -0,47
|
|PETKM
|6,88
|542.468.506
|% 1,18
|
|SKBNK
|1,13
|83.714.068
|% 0,89
|
|KRDMD
|7,64
|489.041.644
|% 3,38
|
|EREGL
|19,74
|1.248.590.770
|% 4,11
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|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3267
|8,3280
|% 0,98
|
|Euro
|10,0120
|10,0166
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,5281
|11,5859
|% 0,77
|
|Frank
|9,0734
|9,1281
|% 0,63
|
|Riyal
|2,2159
|2,2270
|% 1,03
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-9,97
|
|Altın Gr.
|478
|478
|2,31
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,86
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|0,06
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|B. Petrol
|68,78
|68,78
|1,22
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