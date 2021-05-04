***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.05.2021 14:21
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İSMİ DURMUŞ 20.01.2011 23 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI,SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
FERZAN PEYK 01.01.2016 2018-…/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü 2016-2017/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 26 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
EMİR TALU 01.01.2021 2021- Devam Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Alternatif Yatırım Ürünleri / Portföy Yöneticisi 2020-2020 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler /Portföy Yöneticisi 2018-2020 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler /Portföy Yönetmeni 2014-2017 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. / Yatırm Danışmanlığı / Uzman Yardımcısı 7 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934385
BIST
14:211.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,46
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.417
14:218,3319
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0845
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
14:2110,0137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0583
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0389
En Düşük
9,9291
14:21478,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,48
|Açılış
|: 478,11
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
479,30
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler14:21
|KARTN
|61,60
|56.836.396
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.109.164
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|15.296.467
|% 9,98
|
|MERIT
|306,40
|4.265.749
|% 9,98
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|11.567.114
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|DENGE
|5,85
|265.859
|% -7,14
|
|EREGL
|19,77
|1.239.132.248
|% 4,27
|
|THYAO
|12,70
|742.458.527
|% -1,70
|
|PETKM
|6,87
|542.206.841
|% 1,03
|
|KRDMD
|7,62
|481.650.873
|% 3,11
|
|KOZAL
|116,90
|473.885.327
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,11
|182.240.954
|% -0,47
|
|PETKM
|6,87
|542.206.841
|% 1,03
|
|SKBNK
|1,13
|83.696.464
|% 0,89
|
|KRDMD
|7,62
|481.650.873
|% 3,11
|
|EREGL
|19,77
|1.239.132.248
|% 4,27
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3284
|8,3319
|% 1,02
|
|Euro
|10,0066
|10,0137
|% 0,59
|
|Sterlin
|11,5262
|11,5840
|% 0,76
|
|Frank
|9,0737
|9,1284
|% 0,63
|
|Riyal
|2,2156
|2,2267
|% 1,02
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|-10,62
|
|Altın Gr.
|478
|478
|2,25
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,84
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|0,06
|
|B. Petrol
|68,81
|68,81
|1,25
|
Seans Raporu
14:21
daha fazla
-
14:37USAK
Yüzde 4.32 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 032, 609 adet işlem
-
14:36PEGYO
Yüzde 6.38 oranında artışla 1.50 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 483, 846 adet işlem
-
14:35GOLTS
Yüzde 4.74 oranında artışla 52.35 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 370 adet işlem
-
14:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 92 artarak (% 0.48 ) 1, 232
-
14:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DITAS, BJKAS, ETILR, MERIT, KARTN, CANTE, EMNIS, MRSHL, MEPET