***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.05.2021 15:33
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İSMİ DURMUŞ 26.05.2010 23 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI,SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BAŞAR ERAKSOY 15.05.2015 2019 - ... / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş /Alternatif Yatırım Ürünleri / Alternatif Yatırım Ürünleri Müdürü 2015-2019 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş /Alternatif Yatırım Ürünleri / Portföy Yöneticisi 13 İLERİ DÜZEY-TÜREV
FERZAN PEYK 01.01.2016 2018-…/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü 2016-2017/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 26 İLERİ DÜZEY-TÜREV
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934407
BIST
16:521.419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,49
|Açılış
|: 1.423
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|Önceki Kapanış
|: 1.421
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1.428
En Düşük
1.417
16:528,3186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
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|Açılış
|: 8,2250
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|Önceki Kapanış
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8,3481
En Düşük
8,2393
16:5210,0104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
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|Açılış
|: 9,9650
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|Önceki Kapanış
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10,0391
En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
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|Açılış
|: 479,11
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|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
480,18
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler16:50
|KARTN
|61,60
|57.437.489
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,77
|5.060.233
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.209.405
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|16.590.250
|% 9,98
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|13.606.419
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|DENGE
|5,85
|265.859
|% -7,14
|
|EREGL
|19,69
|1.462.141.005
|% 3,85
|
|THYAO
|12,78
|1.010.876.313
|% -1,08
|
|KRDMD
|7,62
|732.240.195
|% 3,11
|
|GARAN
|7,31
|725.316.087
|% -0,81
|
|PETKM
|6,87
|719.937.018
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,09
|229.118.948
|% -1,42
|
|PETKM
|6,87
|719.937.018
|% 1,03
|
|GARAN
|7,31
|725.316.087
|% -0,81
|
|DOHOL
|2,99
|289.754.906
|% 1,01
|
|KRDMD
|7,62
|732.240.195
|% 3,11
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3128
|8,3187
|% 0,86
|
|Euro
|10,0018
|10,0263
|% 0,71
|
|Sterlin
|11,4844
|11,5420
|% 0,39
|
|Frank
|9,0780
|9,1327
|% 0,68
|
|Riyal
|2,2113
|2,2224
|% 0,83
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|1,75
|
|Altın Gr.
|480
|480
|4,18
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,03
|27,05
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,07
|
|B. Petrol
|68,61
|68,61
|1,05
|