***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.05.2021 15:34
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İSMİ DURMUŞ 20.01.2011 23 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI,SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
TÜLİN TORA 01.02.2018 2021- …./Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Özel Portföy Yönetimi Grup Müdürü 2018-2021 / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Bölüm Müdürü/ 2018-2014 / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Müdür 17 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
ONUR BAYOL 27.07.2015 2021 -…./ Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Özel Portföy Yönetimi Müdürü 2015-2021 /Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü 15 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934409
BIST
16:531.419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,26
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.417
16:538,3201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0727
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
16:5310,0129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0575
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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10,0391
En Düşük
9,9291
16:53479,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,84
|Açılış
|: 479,47
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
480,18
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler16:51
|KARTN
|61,60
|57.437.489
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,77
|5.060.233
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.209.405
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|16.590.250
|% 9,98
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|13.606.419
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|DENGE
|5,85
|265.859
|% -7,14
|
|EREGL
|19,69
|1.462.141.005
|% 3,85
|
|THYAO
|12,78
|1.010.876.313
|% -1,08
|
|KRDMD
|7,62
|732.240.195
|% 3,11
|
|GARAN
|7,31
|725.316.087
|% -0,81
|
|PETKM
|6,87
|719.937.018
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,09
|229.118.948
|% -1,42
|
|PETKM
|6,87
|719.937.018
|% 1,03
|
|GARAN
|7,31
|725.316.087
|% -0,81
|
|DOHOL
|2,99
|289.754.906
|% 1,01
|
|KRDMD
|7,62
|732.240.195
|% 3,11
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3128
|8,3187
|% 0,86
|
|Euro
|10,0018
|10,0263
|% 0,71
|
|Sterlin
|11,4785
|11,5360
|% 0,34
|
|Frank
|9,0713
|9,1259
|% 0,60
|
|Riyal
|2,2099
|2,2209
|% 0,76
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-0,02
|
|Altın Gr.
|480
|480
|4,11
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,97
|27,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,07
|
|B. Petrol
|68,75
|68,75
|1,19
|