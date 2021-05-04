***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarİSMİ DURMUŞ 20.01.2011 23 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI,SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSIFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTÜLİN TORA 01.02.2018 2021- …./Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Özel Portföy Yönetimi Grup Müdürü 2018-2021 / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Bölüm Müdürü/ 2018-2014 / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Müdür 17 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIONUR BAYOL 27.07.2015 2021 -…./ Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Özel Portföy Yönetimi Müdürü 2015-2021 /Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü 15 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934409BIST