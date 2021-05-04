***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.05.2021 15:45
aliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ferzan PEYK 01.01.2016 2018-…/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü 2016-2017/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 26 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev araçlar
Emir TALU 01.01.2021 2021- Devam Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Alternatif Yatırım Ürünleri / Portföy Yöneticisi 2020-2020 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler /Portföy Yöneticisi 2018-2020 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler /Portföy Yönetmeni 2014-2017 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. / Yatırm Danışmanlığı / Uzman Yardımcısı 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934419
BIST
17:041.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,07
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.412
17:048,3185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0711
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
17:0410,0087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0533
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0391
En Düşük
9,9291
17:04480,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 5,10
|Açılış
|: 480,73
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
480,78
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler17:04
|KARTN
|61,60
|57.517.877
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.209.558
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|16.650.551
|% 9,98
|
|MERIT
|306,40
|4.265.749
|% 9,98
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|13.802.783
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|PRKME
|5,70
|57.187.422
|% -7,92
|
|SEKUR
|24,20
|13.990.788
|% -7,56
|
|EREGL
|19,55
|1.564.189.144
|% 3,11
|
|THYAO
|12,67
|1.085.872.483
|% -1,93
|
|GARAN
|7,28
|805.641.737
|% -1,22
|
|KRDMD
|7,54
|802.208.227
|% 2,03
|
|PETKM
|6,85
|753.410.765
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,07
|318.545.827
|% -2,36
|
|DOHOL
|2,95
|332.585.038
|% -0,34
|
|GARAN
|7,28
|805.641.737
|% -1,22
|
|PETKM
|6,85
|753.410.765
|% 0,74
|
|KRDMD
|7,54
|802.208.227
|% 2,03
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3139
|8,3185
|% 0,86
|
|Euro
|10,0027
|10,0087
|% 0,54
|
|Sterlin
|11,4840
|11,5416
|% 0,39
|
|Frank
|9,0759
|9,1305
|% 0,65
|
|Riyal
|2,2107
|2,2217
|% 0,79
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|3,56
|
|Altın Gr.
|480
|480
|4,08
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,04
|27,07
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,07
|
|B. Petrol
|68,52
|68,52
|0,96
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:20FONET
Yüzde -3.92 oranında düşüşle 14.45 lira fiyatla işlem gören hissede 636, 100 adet işlem
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17:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ARCLK, YKBNK
-
17:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 41 kaybederek (% -0.52 ) 1, 220
-
17:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BJKAS, DITAS, EMNIS, DERHL, KARTN, MRSHL, ETILR, CANTE, MERIT, MEPET
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17:19
DERHL, MERIT, TMPOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında