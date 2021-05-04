***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.05.2021 17:21
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İsmi DURMUŞ 26.05.2010 23 Sermaye Piysası Faaliyetleri Düzey 3, Türev araçlar ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Emir TALU 01.01.2021 2021- Devam Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Alternatif Yatırım Ürünleri / Portföy Yöneticisi 2020-2020 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler /Portföy Yöneticisi 2018-2020 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler /Portföy Yönetmeni 2014-2017 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. / Yatırm Danışmanlığı / Uzman Yardımcısı 7 Sermaye Piysası Faaliyetleri Düzey 3, Türev araçlar
Ferzan PEYK 01.01.2016 2018-…/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü 2016-2017/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 26 Sermaye Piysası Faaliyetleri Düzey 3, Türev araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934447
BIST
17:101.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -6,90
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.411
17:108,3175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0701
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
17:1010,0060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0506
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0391
En Düşük
9,9291
17:10480,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,76
|Açılış
|: 480,43
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
481,10
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler17:10
|TSPOR
|2,09
|84.585.918
|% 10,00
|
|KARTN
|61,60
|57.722.635
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.263.593
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|16.682.765
|% 9,98
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|13.893.564
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|PRKME
|5,71
|57.575.835
|% -7,75
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|EREGL
|19,61
|1.623.232.150
|% 3,43
|
|THYAO
|12,65
|1.112.241.067
|% -2,09
|
|GARAN
|7,27
|838.652.099
|% -1,36
|
|KRDMD
|7,54
|818.124.549
|% 2,03
|
|PETKM
|6,84
|766.046.639
|% 0,59
|
|YKBNK
|2,08
|323.300.455
|% -1,89
|
|GARAN
|7,27
|838.652.099
|% -1,36
|
|DOHOL
|2,96
|338.278.508
|% 0,00
|
|PETKM
|6,84
|766.046.639
|% 0,59
|
|KRDMD
|7,54
|818.124.549
|% 2,03
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3124
|8,3175
|% 0,85
|
|Euro
|9,9993
|10,0060
|% 0,51
|
|Sterlin
|11,4924
|11,5501
|% 0,46
|
|Frank
|9,0775
|9,1322
|% 0,67
|
|Riyal
|2,2107
|2,2218
|% 0,80
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|3,56
|
|Altın Gr.
|480
|480
|4,08
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,04
|27,07
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,07
|
|B. Petrol
|68,52
|68,52
|0,96
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:20FONET
Yüzde -3.92 oranında düşüşle 14.45 lira fiyatla işlem gören hissede 636, 100 adet işlem
-
17:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ARCLK, YKBNK
-
17:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 41 kaybederek (% -0.52 ) 1, 220
-
17:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BJKAS, DITAS, EMNIS, DERHL, KARTN, MRSHL, ETILR, CANTE, MERIT, MEPET
-
17:19
DERHL, MERIT, TMPOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında