***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.05.2021 17:22
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İSMİ DURMUŞ 26.05.2020 23 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERDAR ORMAN 01.01.2012 2014-.... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Hisse Senedi Fonları / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü 2012-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Hisse Senedi Fonları ve Kantitatif Analiz / Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü 2009-2012 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu /Hisse Senetleri ve Karma Fonlar Bölümü/ Portföy Yönetimi Direktörü 2006-2009 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Hisse Senetleri ve Karma Fonlar Bölümü / Kıdemli Portföy Yöneticisi 18 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
KEREM BAYKAL 01.03.2017 2021 -... Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü/ 2019- 2021 /Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü 2017-2019 / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Hisse Senedi Fonları / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Müdürü 14 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934449
BIST
17:111.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,27
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.411
17:118,3170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0696
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
17:1110,0078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0524
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0391
En Düşük
9,9291
17:11480,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,77
|Açılış
|: 480,39
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
481,10
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler17:09
|TSPOR
|2,09
|84.421.216
|% 10,00
|
|KARTN
|61,60
|57.711.116
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.248.303
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|16.671.965
|% 9,98
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|13.832.476
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|PRKME
|5,71
|57.564.470
|% -7,75
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|EREGL
|19,57
|1.611.571.196
|% 3,22
|
|THYAO
|12,63
|1.105.638.541
|% -2,24
|
|GARAN
|7,26
|836.368.994
|% -1,49
|
|KRDMD
|7,54
|812.835.287
|% 2,03
|
|PETKM
|6,84
|763.876.426
|% 0,59
|
|YKBNK
|2,08
|322.331.491
|% -1,89
|
|GARAN
|7,26
|836.368.994
|% -1,49
|
|DOHOL
|2,95
|337.136.849
|% -0,34
|
|PETKM
|6,84
|763.876.426
|% 0,59
|
|KRDMD
|7,54
|812.835.287
|% 2,03
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3119
|8,3164
|% 0,84
|
|Euro
|9,9996
|10,0071
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,4959
|11,5535
|% 0,49
|
|Frank
|9,0802
|9,1349
|% 0,70
|
|Riyal
|2,2111
|2,2222
|% 0,82
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|481
|481
|5,10
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
Seans Raporu
17:09
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17:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ARCLK, YKBNK
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17:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 41 kaybederek (% -0.52 ) 1, 220
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17:19
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