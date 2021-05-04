***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.05.2021 17:25
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İSMİ DURMUŞ 26.05.2010 23 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI,SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
GAYE VURAL DERAN 02.05.2019 2019-..... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 2017-2019 YK Portföy / Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü 2014-2017 YK Portföy / Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü 2010-2014 YK Portföy / Emeklilik Fonları / Portföy Yöneticisi 17 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
Güzide Coşar CERİT 01.11.2017 2017- ..... / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü 2014-2017 / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler /YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü 2011-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Portföy Yöneticisi 2007-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Portföy Yönetici Yardımcısı 17 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
Ferzan PEYK 01.01.2016 2018-…/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü 2016-2017/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 26 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934453
BIST
17:271.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,27
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.411
17:278,3093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0619
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
17:2710,0074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0520
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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10,0391
En Düşük
9,9291
17:27479,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 4,06
|Açılış
|: 479,69
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
481,10
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler17:27
|DITAS
|15,29
|2.266.712
|% 10,00
|
|KARTN
|61,60
|58.023.490
|% 10,00
|
|TSPOR
|2,09
|85.026.605
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|16.732.534
|% 9,98
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|14.077.639
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|PRKME
|5,71
|58.921.496
|% -7,75
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|EREGL
|19,62
|1.669.102.480
|% 3,48
|
|THYAO
|12,69
|1.143.116.783
|% -1,78
|
|GARAN
|7,29
|858.486.587
|% -1,09
|
|KRDMD
|7,57
|855.253.825
|% 2,44
|
|PETKM
|6,86
|777.226.304
|% 0,88
|
|YKBNK
|2,07
|331.103.177
|% -2,36
|
|DOHOL
|2,98
|349.862.859
|% 0,68
|
|GARAN
|7,29
|858.486.587
|% -1,09
|
|KRDMD
|7,57
|855.253.825
|% 2,44
|
|PETKM
|6,86
|777.226.304
|% 0,88
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3079
|8,3093
|% 0,75
|
|Euro
|9,9904
|10,0074
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,4896
|11,5472
|% 0,44
|
|Frank
|9,0757
|9,1304
|% 0,65
|
|Riyal
|2,2104
|2,2215
|% 0,78
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|0,44
|
|Altın Gr.
|480
|480
|4,77
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,86
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|0,09
|
|B. Petrol
|68,45
|68,45
|0,89
|