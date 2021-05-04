***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.05.2021 17:25
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İSMİ DURMUŞ 26.05.2010 23 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI,SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Kerem BAYKAL 01.03.2017 2021 -... Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü/ 2019- 2021 /Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü 2017-2019 / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Hisse Senedi Fonları / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Müdürü 14 Düzey 3 (13.01.2012-205581) Türev Araçlar(26.04.2013-302714)
Fazlı TAŞKENT 01.01.2014 2018-..... / YK Portföy /Alternatif Yatırım Ürünleri / Alternatif Yatırım Ürünleri Bölüm Müdürü, 2015-2018 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Özel Portföy Yönetimi Müdür 2013-2014 / YK Portföy / özel Portföy Yönetimi Grubu / Portföy Yöneticisi 15 Düzey 3 (05.04.2013-212273) Türev Araçlar(03.03.2015-303994
Güzide COŞAR CERİT 01.11.2017 2017- ..... / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü 2014-2017 / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler /YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü 2011-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Portföy Yöneticisi 2007-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Portföy Yönetici Yardımcısı 17 Düzey 3 (27.05.2008-202632) Türev Araçlar(04.10.2012-302536)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934454
BIST
17:311.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -5,01
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.411
17:318,3108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0634
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
17:319,9940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0386
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0391
En Düşük
9,9291
17:31479,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,69
|Açılış
|: 479,31
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
481,10
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler17:31
|TSPOR
|2,09
|85.066.823
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,77
|6.220.810
|% 10,00
|
|KARTN
|61,60
|58.024.290
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.266.712
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|14.144.691
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|PRKME
|5,71
|59.067.695
|% -7,75
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|EREGL
|19,64
|1.684.404.574
|% 3,59
|
|THYAO
|12,68
|1.158.782.992
|% -1,86
|
|KRDMD
|7,56
|860.617.649
|% 2,30
|
|GARAN
|7,28
|859.810.239
|% -1,22
|
|PETKM
|6,86
|779.505.783
|% 0,88
|
|YKBNK
|2,08
|333.527.425
|% -1,89
|
|DOHOL
|2,97
|350.276.728
|% 0,34
|
|GARAN
|7,28
|859.810.239
|% -1,22
|
|KRDMD
|7,56
|860.617.649
|% 2,30
|
|PETKM
|6,86
|779.505.783
|% 0,88
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3059
|8,3108
|% 0,77
|
|Euro
|9,9886
|9,9940
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,4905
|11,5481
|% 0,44
|
|Frank
|9,0771
|9,1318
|% 0,67
|
|Riyal
|2,2102
|2,2213
|% 0,78
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-0,99
|
|Altın Gr.
|479
|480
|3,95
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,85
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,04
|
|B. Petrol
|68,47
|68,47
|0,91
|
Seans Raporu
17:31
daha fazla
-
17:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 65 kaybederek (% -0.38 ) 1, 478
-
17:44
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, DOHOL
-
17:44XU100
Endeks 1, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 41 altında . İşlem hacmi 16, 081.00 milyon TL de
-
17:44BAYRK
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 11.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 180, 211 adet işlem
-
17:43FORMT
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 713, 855 adet işlem