***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.05.2021 17:37
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İSMİ DURMUŞ 26.05.2020 23 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI,SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ferzan Peyk 01.01.2016 2018-…/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü 2016-2017/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 26 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934462
BIST
17:421.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,45
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.411
17:428,3103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0629
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
17:4210,0027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0473
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0391
En Düşük
9,9291
17:42478,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,91
|Açılış
|: 478,54
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
481,10
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler17:42
|TSPOR
|2,09
|85.119.548
|% 10,00
|
|KARTN
|61,60
|58.075.295
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,77
|6.514.625
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.273.959
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|14.304.036
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|PRKME
|5,70
|59.783.043
|% -7,92
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|EREGL
|19,63
|1.721.087.419
|% 3,53
|
|THYAO
|12,65
|1.186.441.029
|% -2,09
|
|KRDMD
|7,63
|904.363.125
|% 3,25
|
|GARAN
|7,27
|879.704.114
|% -1,36
|
|PETKM
|6,88
|789.156.024
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,07
|337.160.075
|% -2,36
|
|GARAN
|7,27
|879.704.114
|% -1,36
|
|KRDMD
|7,63
|904.363.125
|% 3,25
|
|DOHOL
|2,97
|354.141.297
|% 0,34
|
|PETKM
|6,88
|789.156.024
|% 1,18
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3042
|8,3103
|% 0,76
|
|Euro
|9,9941
|10,0027
|% 0,48
|
|Sterlin
|11,4857
|11,5433
|% 0,40
|
|Frank
|9,0697
|9,1243
|% 0,59
|
|Riyal
|2,2094
|2,2205
|% 0,74
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|1,49
|
|Altın Gr.
|478
|479
|2,91
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,87
|26,90
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,16
|7,17
|0,03
|
|B. Petrol
|68,67
|68,67
|1,11
|
Seans Raporu
17:42
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-
17:54XU100
Endeks 1, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 4 altında . İşlem hacmi 16, 419.00 milyon TL de
-
17:53TRILC
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 38.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 599, 222 adet işlem
-
17:52SEKUR
Yüzde -5.65 oranında düşüşle 24.70 lira fiyatla işlem gören hissede 623, 004 adet işlem
-
17:51ECZYT
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 43.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 982, 936 adet işlem
-
17:50DZGYO
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 438, 925 adet işlem