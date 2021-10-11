***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.10.2021 17:11
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00547 2 0,0000274 1 1,5 Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969532
BIST
16:591.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 20,98
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.419
En Düşük
1.402
16:598,9667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
16:5910,3891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0062
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3995
En Düşük
10,3299
16:59506,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,32
|Açılış
|: 506,52
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler16:59
|KSTUR
|205,70
|346.605
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|10.112.314
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|748.961
|% 9,97
|
|AKSUE
|15,34
|31.742.068
|% 9,96
|
|DOBUR
|35,12
|4.797.028
|% 9,96
|
|KUTPO
|63,00
|99.238.764
|% -10,00
|
|GESAN
|21,60
|206.819.146
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|8.986.425
|% -9,98
|
|YEOTK
|85,45
|62.635.314
|% -9,96
|
|KERVN
|0,65
|4.982.254
|% -9,72
|
|GARAN
|9,45
|1.064.848.667
|% 1,61
|
|KRDMD
|6,79
|790.032.619
|% 5,60
|
|EREGL
|17,73
|637.636.395
|% 3,87
|
|TUPRS
|125,90
|602.485.667
|% 2,36
|
|THYAO
|14,22
|457.091.710
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,41
|325.784.291
|% 1,69
|
|KRDMD
|6,79
|790.032.619
|% 5,60
|
|GARAN
|9,45
|1.064.848.667
|% 1,61
|
|ODAS
|1,50
|141.481.618
|% 2,74
|
|EKGYO
|1,81
|162.243.813
|% 1,69
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9625
|8,9667
|% -0,02
|
|Euro
|10,3853
|10,3891
|% 0,06
|
|Sterlin
|12,1907
|12,2519
|% 0,14
|
|Frank
|9,6456
|9,7037
|% 0,13
|
|Riyal
|2,3825
|2,3945
|% -0,07
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|1,46
|
|Altın Gr.
|506
|506
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.334
|3.418
|2,54
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,23
|
|Çeyrek
|808
|827
|0,61
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,01
|
|B. Petrol
|84,15
|84,15
|1,76
|
Seans Raporu
16:59
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17:11TEZOL
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17:06AVGYO
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