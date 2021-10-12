***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.10.2021 17:59
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ferzan PEYK 01.01.2016 2018-?/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü 2016-2017/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 26 Sermaye Piysası Faaliyetleri Düzey 3, Türev araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969991
BIST
17:461.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,98
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
17:469,0457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0445
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0457
En Düşük
8,9803
17:4610,4540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0562
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
17:46512,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,83
|Açılış
|: 512,90
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
513,97
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler17:44
|GESAN
|23,76
|242.361.261
|% 10,00
|
|PENTA
|192,50
|16.783.761
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,30
|38.115.602
|% 9,97
|
|MERIT
|23,16
|9.342.374
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|PRKAB
|21,30
|65.230.811
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|127.687.800
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,30
|74.461.939
|% -9,95
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|MAALT
|180,60
|67.275.481
|% -8,42
|
|GARAN
|9,47
|1.645.398.847
|% 0,32
|
|ASELS
|16,31
|1.298.713.755
|% 3,10
|
|THYAO
|13,93
|1.030.749.348
|% -1,90
|
|SASA
|27,80
|749.836.698
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,76
|723.196.037
|% -0,73
|
|YKBNK
|2,42
|638.040.840
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|372.215.631
|% 1,68
|
|GARAN
|9,47
|1.645.398.847
|% 0,32
|
|ODAS
|1,49
|164.488.406
|% -1,97
|
|KRDMD
|6,76
|723.196.037
|% -0,73
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0416
|9,0439
|% 0,47
|
|Euro
|10,4245
|10,4509
|% 0,51
|
|Sterlin
|12,2391
|12,3005
|% 0,32
|
|Frank
|9,6794
|9,7377
|% 0,18
|
|Riyal
|2,4035
|2,4155
|% 0,44
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|10,13
|
|Altın Gr.
|514
|514
|5,93
|
|Cumhuriyet
|3.396
|3.447
|45,00
|
|Tam
|3.379
|3.464
|43,91
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|21,24
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,04
|
|B. Petrol
|83,20
|83,20
|-0,45
|
Seans Raporu
17:44
daha fazla
-
17:56LIDFA
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 3.51 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 601, 006 adet işlem
-
17:55GSRAY
Yüzde -3.14 oranında düşüşle 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 469, 135 adet işlem
-
17:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 62 kaybederek (% -0.04 ) 1, 522
-
17:54XU100
Endeks 1, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 14, 471.00 milyon TL de
-
17:54OYLUM
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 821, 888 adet işlem