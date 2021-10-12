***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.10.2021 17:59
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ferzan PEYK 01.01.2016 2018-?/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü 2016-2017/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 26 Sermaye Piysası Faaliyetleri Düzey 3, Türev araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969993
BIST
18:051.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,52
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
18:059,0366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0354
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0468
En Düşük
8,9803
18:0510,4425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0447
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
18:05512,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,95
|Açılış
|: 512,68
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
513,97
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|192,50
|18.354.228
|% 10,00
|
|GESAN
|23,76
|243.974.992
|% 10,00
|
|MERIT
|23,16
|9.352.889
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|605.537
|% 9,97
|
|GSDDE
|4,30
|44.187.614
|% 9,97
|
|KERVN
|0,63
|3.223.986
|% -10,00
|
|PRKAB
|21,30
|65.420.339
|% -9,97
|
|YUNSA
|14,30
|74.650.613
|% -9,95
|
|YEOTK
|76,95
|128.357.419
|% -9,95
|
|MAALT
|180,00
|68.918.949
|% -8,72
|
|GARAN
|9,50
|1.826.340.317
|% 0,64
|
|ASELS
|16,34
|1.368.376.492
|% 3,29
|
|THYAO
|14,00
|1.175.333.880
|% -1,41
|
|SASA
|27,58
|829.219.155
|% -0,79
|
|KRDMD
|6,80
|771.606.269
|% -0,15
|
|YKBNK
|2,43
|674.990.751
|% 0,41
|
|EKGYO
|1,83
|396.426.279
|% 2,23
|
|GARAN
|9,50
|1.826.340.317
|% 0,64
|
|ODAS
|1,49
|175.924.691
|% -1,97
|
|KRDMD
|6,80
|771.606.269
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0357
|9,0368
|% 0,40
|
|Euro
|10,4346
|10,4638
|% 0,63
|
|Sterlin
|12,2597
|12,3212
|% 0,49
|
|Frank
|9,6882
|9,7466
|% 0,27
|
|Riyal
|2,4039
|2,4159
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|9,19
|
|Altın Gr.
|513
|513
|5,14
|
|Cumhuriyet
|3.396
|3.447
|45,00
|
|Tam
|3.379
|3.464
|43,91
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|21,24
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,61
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|83,54
|83,54
|-0,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 1 kaybederek (% -0.01 ) 1, 244
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUYO, EDIP, PENTA, EKIZ, GSDDE, MERIT, MEGAP, KSTUR, MEGAP, GESAN
-
17:59
AKFGY, TRGYO, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BALAT, ISGYO, PRKAB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 262 hisse senedinden 77 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 160 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 25 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem