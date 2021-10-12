***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.10.2021 18:00
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
FERZAN PEYK 01.01.2016 2018-?/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü 2016-2017/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 26 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI VE SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969997
BIST
17:561.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,85
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
17:569,0422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0410
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0468
En Düşük
8,9803
17:5610,4520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0542
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
17:56512,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,60
|Açılış
|: 512,33
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
513,97
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler17:56
|GESAN
|23,76
|242.753.657
|% 10,00
|
|PENTA
|192,50
|17.334.646
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,30
|39.947.078
|% 9,97
|
|MERIT
|23,16
|9.352.171
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|PRKAB
|21,30
|65.246.019
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|127.927.576
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,30
|74.495.386
|% -9,95
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|KRONT
|35,78
|117.892.250
|% -7,74
|
|GARAN
|9,47
|1.718.364.934
|% 0,32
|
|ASELS
|16,35
|1.328.956.174
|% 3,35
|
|THYAO
|13,98
|1.073.895.422
|% -1,55
|
|SASA
|27,74
|766.164.932
|% -0,22
|
|KRDMD
|6,79
|749.691.656
|% -0,29
|
|YKBNK
|2,42
|644.411.491
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|373.896.173
|% 2,23
|
|GARAN
|9,47
|1.718.364.934
|% 0,32
|
|KRDMD
|6,79
|749.691.656
|% -0,29
|
|ODAS
|1,48
|165.470.768
|% -2,63
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0395
|9,0422
|% 0,46
|
|Euro
|10,4412
|10,4520
|% 0,52
|
|Sterlin
|12,2508
|12,3122
|% 0,42
|
|Frank
|9,6894
|9,7477
|% 0,28
|
|Riyal
|2,4030
|2,4150
|% 0,42
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|9,28
|
|Altın Gr.
|513
|513
|5,34
|
|Cumhuriyet
|3.396
|3.447
|45,00
|
|Tam
|3.379
|3.464
|43,91
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|21,24
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,63
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|83,61
|83,61
|-0,04
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 1 kaybederek (% -0.01 ) 1, 244
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUYO, EDIP, PENTA, EKIZ, GSDDE, MERIT, MEGAP, KSTUR, MEGAP, GESAN
-
17:59
AKFGY, TRGYO, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BALAT, ISGYO, PRKAB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 262 hisse senedinden 77 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 160 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 25 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem