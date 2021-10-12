***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.10.2021 18:00
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ferzan PEYK 01.01.2016 2018-?/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü 2016-2017/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 26 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969999
BIST
17:581.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,27
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
17:589,0459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0447
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0468
En Düşük
8,9803
17:5810,4501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0523
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
17:58512,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,84
|Açılış
|: 512,37
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
513,97
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler17:58
|GESAN
|23,76
|242.753.657
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|MERIT
|23,16
|9.352.171
|% 9,97
|
|PENTA
|192,40
|17.407.951
|% 9,94
|
|MEGAP
|5,43
|47.976.151
|% 9,92
|
|KERVN
|0,63
|2.331.060
|% -10,00
|
|PRKAB
|21,30
|65.278.268
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|128.099.791
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,30
|74.527.404
|% -9,95
|
|MAALT
|180,60
|68.286.948
|% -8,42
|
|GARAN
|9,47
|1.757.400.475
|% 0,32
|
|ASELS
|16,35
|1.344.746.569
|% 3,35
|
|THYAO
|14,03
|1.127.206.855
|% -1,20
|
|SASA
|27,72
|771.177.148
|% -0,29
|
|KRDMD
|6,79
|754.103.561
|% -0,29
|
|YKBNK
|2,42
|665.759.433
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|376.405.221
|% 1,68
|
|GARAN
|9,47
|1.757.400.475
|% 0,32
|
|ODAS
|1,50
|170.733.474
|% -1,32
|
|KRDMD
|6,79
|754.103.561
|% -0,29
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0406
|9,0459
|% 0,50
|
|Euro
|10,4175
|10,4501
|% 0,50
|
|Sterlin
|12,2614
|12,3229
|% 0,50
|
|Frank
|9,6937
|9,7521
|% 0,33
|
|Riyal
|2,4030
|2,4151
|% 0,43
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|9,77
|
|Altın Gr.
|512
|512
|4,60
|
|Cumhuriyet
|3.396
|3.447
|45,00
|
|Tam
|3.379
|3.464
|43,91
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|21,24
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,56
|0,02
|
|B. Petrol
|83,63
|83,63
|-0,02
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 1 kaybederek (% -0.01 ) 1, 244
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUYO, EDIP, PENTA, EKIZ, GSDDE, MERIT, MEGAP, KSTUR, MEGAP, GESAN
-
17:59
AKFGY, TRGYO, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BALAT, ISGYO, PRKAB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 262 hisse senedinden 77 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 160 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 25 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem