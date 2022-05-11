***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir. Katılm payı satım talimatları ise talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesi takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir.Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden alımda ikinci iş günü satımda ise dördüncü iş gününde yerine getirilir. Yurtiçi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Pay Piyasası'nın tam gün açık olduğu, yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İngiltere'nin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır. Kurucu ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. merkez ve tüm şubeleri 10000000 Katılma payı alımındaki tutarlar nemalandırılmayacaktır. Fon alım satım talimatları sadece Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından, özel portföy yönetimi sözleşmesi çerçevesinde portföy yönetimi hizmeti verilen nitelikli yatırımcıların portföylerinde yer almak üzere sadece Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin talimatıyla verilebilir. Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın fiyatı (birim pay değeri) 1 TL'dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.yapikrediportföy.com.tr Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve dışında işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar dahil edilebilir. Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri ve ileri valörlü altın işlemlerine taraf olabilir. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir.Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı borsa dışından faize dayalı swap sözleşmeleri, faiz swaplarına dayalı alım ve satım yönünde swaption (swap opsiyon) sözleşmeleri ve diğer swap sözleşmeleri dahil edilebilir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon yatırım stratejisi olarak, geniş bir varlık yelpazesi içerisinde yatırımlarını yönlendirecektir. Bu hedefe erişebilmek için yöneticinin izleyeceği temel yöntem, piyasa öngörüsü doğrultusunda geliştirilecek olan yönlü (market directional) ve/veya mutlak getirili (non-directional, arbitrage) stratejilerdir. Belirli dönemlerde Fon'un performansı, piyasanın genel performansından ayrışabilir. Fon piyasa şartları uygun olduğunda çeşitli SWAP sözleşmeleri yapabilir, varlığa dayalı menkul kıymetlere (asset-backed securities), Kredi Temerrütüne Bağlı Tahvil (Credit Link Notes-CLN), mortgage-backed securities vs ve yapılandırılmış yatırım araçlarında uzun veya kısa pozisyon alarak yatırım yapabilir. Fon ayrıca Krediye Dayalı Swap Sözleşmesi (CDS) sözleşmelerinde uzun veya kısa pozisyon alabilir. Bunun yanında Fon döviz cinsi varlıklara da yatırım yapabilir. Gelişmiş ve gelişmekte olan işlemlerin borsalarında kote olmuş yabancı şirketlerin ortaklık payları, kamu ve özel sektor borçlanma araçları (eurobond, hazine bonosu ve tahvili ile benzer yapıdaki borçlanma araçları), yatırım fonlarına yatırım yapabilir. 4Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'nin performans dönemine denk gelen getirisidir.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,0055 2 0,0055 2Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarİSMİ DURMUŞ 26.05.2010 24 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSIFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarKerem BAYKAL 01.03.2017 2021 -... Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü/ 2019- 2021 /Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü 2017-2019 / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Hisse Senedi Fonları / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Müdürü 15 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve TÜREV ARAÇLAR LİSANSIFazlı TAŞKENT 01.01.2014 2018-..... / YK Portföy /Alternatif Yatırım Ürünleri / Alternatif Yatırım Ürünleri Bölüm Müdürü, 2015-2018 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Özel Portföy Yönetimi Müdür 2013-2014 / YK Portföy / özel Portföy Yönetimi Grubu / Portföy Yöneticisi 16 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve TÜREV ARAÇLAR LİSANSIGüzide COŞAR CERİT 01.11.2017 2017- ..... / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü 2014-2017 / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler /YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü 2011-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Portföy Yöneticisi 2007-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Portföy Yönetici Yardımcısı 18 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve TÜREV ARAÇLAR LİSANSIİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaYapı Kredi Plaza A Blok Levent Beşiktaş/İSTANBUL 02123854848 info@ykportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaDEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 02123854846 info@ykportfoy.com.trANIL DEDEOĞLU Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 02123854876 info@ykportfoy.com.trBURÇİN DALBELER Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yöneticisi 02123854869 info@ykportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029112BIST