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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

12.05.2022 17:00
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yatırım stratejisi olarak, geniş bir varlık yelpazesi içerisinde yatırımlarını yönlendirecektir. Bu hedefe erişebilmek için yöneticinin izleyeceği temel yöntem, piyasa öngörüsü doğrultusunda geliştirilecek olan yönlü (market directional) ve/veya mutlak getirili (non-directional, arbitrage) stratejilerdir. Belirli dönemlerde Fon'un performansı, piyasanın genel performansından ayrışabilir. Fon piyasa şartları uygun olduğunda çeşitli SWAP sözleşmeleri yapabilir, varlığa dayalı menkul kıymetlere (asset-backed securities), Kredi Temerrütüne Bağlı Tahvil (Credit Link Notes-CLN), mortgage-backed securities vs ve yapılandırılmış yatırım araçlarında uzun veya kısa pozisyon alarak yatırım yapabilir. Fon ayrıca Krediye Dayalı Swap Sözleşmesi (CDS) sözleşmelerinde uzun veya kısa pozisyon alabilir. Bunun yanında Fon döviz cinsi varlıklara da yatırım yapabilir. Gelişmiş ve gelişmekte olan işlemlerin borsalarında kote olmuş yabancı şirketlerin ortaklık payları, kamu ve özel sektor borçlanma araçları (eurobond, hazine bonosu ve tahvili ile benzer yapıdaki borçlanma araçları), yatırım fonlarına yatırım yapabilir. 1




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029849


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KNFRT 6,60 24.716.091 % 10,00  
DURDO 22,66 41.817.146 % 10,00  
KRONT 41,80 41.056.533 % 10,00  
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Altın Gr. 901 901 1,56  
Cumhuriyet 6.094 6.186 -16,00  
Tam 6.075 6.231 -8,35  
Yarım 2.936 3.014 -4,04  
Çeyrek 1.473 1.507 -2,02  
Gümüş.Ons 21,05 21,08 0,38  
Gümüş Gr. 10,46 10,48 0,26  
B. Petrol 111 111 3,61  
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