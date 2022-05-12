***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.05.2022 17:00
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yatırım stratejisi olarak, geniş bir varlık yelpazesi içerisinde yatırımlarını yönlendirecektir. Bu hedefe erişebilmek için yöneticinin izleyeceği temel yöntem, piyasa öngörüsü doğrultusunda geliştirilecek olan yönlü (market directional) ve/veya mutlak getirili (non-directional, arbitrage) stratejilerdir. Belirli dönemlerde Fon'un performansı, piyasanın genel performansından ayrışabilir. Fon piyasa şartları uygun olduğunda çeşitli SWAP sözleşmeleri yapabilir, varlığa dayalı menkul kıymetlere (asset-backed securities), Kredi Temerrütüne Bağlı Tahvil (Credit Link Notes-CLN), mortgage-backed securities vs ve yapılandırılmış yatırım araçlarında uzun veya kısa pozisyon alarak yatırım yapabilir. Fon ayrıca Krediye Dayalı Swap Sözleşmesi (CDS) sözleşmelerinde uzun veya kısa pozisyon alabilir. Bunun yanında Fon döviz cinsi varlıklara da yatırım yapabilir. Gelişmiş ve gelişmekte olan işlemlerin borsalarında kote olmuş yabancı şirketlerin ortaklık payları, kamu ve özel sektor borçlanma araçları (eurobond, hazine bonosu ve tahvili ile benzer yapıdaki borçlanma araçları), yatırım fonlarına yatırım yapabilir. 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029849
BIST
18:052.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 28,25
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.427
En Düşük
2.397
18:0515,4765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0925
|Açılış
|: 15,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
18:0516,1283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1225
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
18:05901,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,68
|Açılış
|: 901,27
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
895,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|40,48
|108.621.154
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|24.716.091
|% 10,00
|
|DURDO
|22,66
|41.817.146
|% 10,00
|
|KRONT
|41,80
|41.056.533
|% 10,00
|
|ULUUN
|12,55
|300.323.565
|% 9,99
|
|UFUK
|40,88
|935.702
|% -10,00
|
|SELVA
|11,54
|3.234.985
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|2.217.301
|% -9,98
|
|KAPLM
|62,70
|143.613.030
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|230.105.112
|% -9,95
|
|THYAO
|42,48
|3.862.950.371
|% 1,48
|
|SAHOL
|19,29
|2.982.677.442
|% 1,79
|
|SISE
|19,71
|2.150.492.372
|% 0,56
|
|KRDMD
|15,67
|1.467.550.845
|% -0,63
|
|TUPRS
|256,20
|1.265.030.647
|% 1,55
|
|DOHOL
|3,81
|1.113.019.360
|% 4,67
|
|EKGYO
|2,69
|534.862.648
|% 0,75
|
|KARSN
|5,33
|885.726.983
|% 4,51
|
|SAHOL
|19,29
|2.982.677.442
|% 1,79
|
|YKBNK
|4,55
|619.405.483
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4742
|15,4765
|% 0,60
|
|Euro
|16,1136
|16,1283
|% 0,77
|
|Sterlin
|18,9003
|18,9950
|% 1,20
|
|Frank
|15,3921
|15,4848
|% 0,94
|
|Riyal
|4,1138
|4,1344
|% 0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|-9,96
|
|Altın Gr.
|901
|901
|1,56
|
|Cumhuriyet
|6.094
|6.186
|-16,00
|
|Tam
|6.075
|6.231
|-8,35
|
|Yarım
|2.936
|3.014
|-4,04
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-2,02
|
|Gümüş.Ons
|21,05
|21,08
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|10,46
|10,48
|0,26
|
|B. Petrol
|111
|111
|3,61
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DERIM
Yüzde 5.47 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 391, 839 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, FROTO, TOASO
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 57 artarak (% 1.15 ) 2, 169
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, BRMEN, GZNMI, ULUUN, KRONT, KONKA, EMNIS, GSDHO, IMASM, GLBMD
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKENT, UFUK, KAPLM, SELVA, LIDFA