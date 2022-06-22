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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

22.06.2022 17:05
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
KEREM BAYKAL 01.03.2017 2021- ./Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Özel Portföy Yönetimi Grup Müdürü 2018-2021 / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Bölüm Müdürü/ 2018-2014 / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Müdür 2021 -... Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü/ 2019- 2021 /Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü 2017-2019 / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Hisse Senedi Fonları / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Müdürü 15 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
CANBERK ÖZTAYŞİ 01.08.2021 2021 - ? Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Özel Portföy Yönetimi ve Serbest Fonlar / Portföy Yöneticisi 2020 ? 2021 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Özel Portföy Yönetimi ve Serbest Fonlar / Portföy Yönetmeni 2016 - 2020 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş / Yatırım, Kantitatif Analiz ve Araştırma / Analist 8 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI VE SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038732


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MAKIM 12,87 421.444.981 % 10,00  
BAYRK 6,71 30.091.856 % 10,00  
DGGYO 11,05 21.795.332 % 9,95  
DOKTA 31,18 12.511.109 % 9,94  
BALAT 13,12 1.440.668 % 9,15  
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Dolar 17,3468 17,3614 % 0,13  
Euro 18,3597 18,3940 % 0,70  
Sterlin 21,2922 21,3990 % 0,35  
Frank 18,0056 18,1141 % 0,79  
Riyal 4,6098 4,6329 % 0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.839 1.840 6,26  
Altın Gr. 1.027 1.027 5,29  
Cumhuriyet 6.843 6.946 19,00  
Tam 6.811 6.920 33,00  
Yarım 3.344 3.385 16,00  
Çeyrek 1.675 1.692 8,00  
Gümüş.Ons 21,50 21,52 -0,19  
Gümüş Gr. 11,97 11,99 -0,11  
B. Petrol 110 110 -4,49  
Seans Raporu 18:05
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