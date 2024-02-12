***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un yatırım stratejisi: Fon'un teması robotik ve yarı iletken teknolojileri odaklı olup bu teknolojilerin uygulama alanlarında (robotik, makine öğrenmesi, büyük veri) faaliyet gösteren şirketlerin yurt içi ve yurt dışında ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak yukarıda belirtilen alanlarda faaliyet gösteren, ilgili teknolojileri iş süreçlerinde kullanan veya bu tip şirketlere hizmet/servis sağlayan kurumlara yatırım yapan yerli/yabancı yatırım fonu katılma paylarına ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. 6Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.ICE Semiconductor Index TR (Getiri Endeksi) 35Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Net Total Return Index (Getiri Endeksi) 15Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics Total Return Index (Getiri Endeksi) 15BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 20BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi 15http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248744BIST