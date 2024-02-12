***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.02.2024 09:54
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi: Fon'un teması robotik ve yarı iletken teknolojileri odaklı olup bu teknolojilerin uygulama alanlarında (robotik, makine öğrenmesi, büyük veri) faaliyet gösteren şirketlerin yurt içi ve yurt dışında ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak yukarıda belirtilen alanlarda faaliyet gösteren, ilgili teknolojileri iş süreçlerinde kullanan veya bu tip şirketlere hizmet/servis sağlayan kurumlara yatırım yapan yerli/yabancı yatırım fonu katılma paylarına ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. 6
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
ICE Semiconductor Index TR (Getiri Endeksi) 35
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Net Total Return Index (Getiri Endeksi) 15
Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics Total Return Index (Getiri Endeksi) 15
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 20
BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi 15
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248744
BIST
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13:069.139
En Düşük
|Değişim
|: 1,03%
|| 92,94
|Açılış
|: 9.134
|
|Önceki Kapanış
|: 9.046
|
9.113
En Yüksek
9.160
13:0630,7004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0259
|Açılış
|: 30,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7450
|
30,7044
En Düşük
30,5992
13:0633,0969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0161
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1200
|
33,2046
En Düşük
33,0451
13:061.994,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,83
|Açılış
|: 1.994,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997,32
|
2.001,20
En Düşük
1.992,12
BIST En Aktif Hisseler13:06
|YONGA
|61,20
|1.040.493
|% 0,00
|
|MMCAS
|12,25
|2.581.832
|% 0,00
|
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|DGNMO
|11,77
|14.012.152
|% 0,00
|
|HATSN
|89,95
|624.508.957
|% 0,00
|
|YONGA
|61,20
|1.040.493
|% 0,00
|
|MMCAS
|12,25
|2.581.832
|% 0,00
|
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|DGNMO
|11,77
|14.012.152
|% 0,00
|
|HATSN
|89,95
|624.508.957
|% 0,00
|
|THYAO
|290,75
|7.319.310.290
|% 0,00
|
|REEDR
|45,76
|3.446.838.625
|% 0,00
|
|GUBRF
|177,90
|3.269.963.698
|% 0,00
|
|TUPRS
|158,80
|3.244.104.627
|% 0,00
|
|SASA
|41,00
|2.924.758.773
|% 0,00
|
|BEGYO
|5,02
|785.616.061
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,86
|263.503.637
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,97
|669.718.556
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,47
|312.075.610
|% 0,00
|
|QUAGR
|4,48
|437.970.225
|% 0,00
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6956
|30,7004
|% 0,08
|
|Euro
|33,0878
|33,0969
|% -0,05
|
|Sterlin
|38,6380
|38,8318
|% 0,03
|
|Frank
|34,9156
|35,1259
|% -0,05
|
|Riyal
|8,1620
|8,2030
|% 0,09
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,85
|22,88
|% 0,66
|
|Platin
|877,33
|878,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|873,56
|878,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,72
|81,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.020,44
|2.020,72
|% 0,66
|