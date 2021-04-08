***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )TürkçeFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiA. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİYıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)% 3,65İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)% 0,9Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)% 63,88- Diğer (%)% 0b) Aracılık Komisyonları (%)% 1,12c) Saklama Ücreti (%)% 8,92d) Diğer Giderler (%)% 8,4AçıklamalarFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924664BIST