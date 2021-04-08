***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2021 09:44
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,95
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,73
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,73
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
206845,61
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 26,52
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 66,43
- Kurucu (%)
% 39,92
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 60,08
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 10,93
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,91
d) Diğer Giderler (%)
% 17,72
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924671
BIST
10:081.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 9,59
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.429
En Düşük
1.422
10:088,1615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0153
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1790
En Düşük
8,1369
10:089,7173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0267
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
10:08458,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,08
|Açılış
|: 458,39
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,73
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler10:08
|FRIGO
|51,85
|10.724.358
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|56.523
|% 9,98
|
|VAKFN
|26,04
|1.879.984
|% 9,97
|
|NTGAZ
|15,03
|11.137.516
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,96
|38.091
|% 9,50
|
|IDEAS
|75,60
|440.824
|% -10,00
|
|UTPYA
|21,82
|3.162.154
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|22.868.291
|% -9,97
|
|MERIT
|220,00
|103.400
|% -8,33
|
|UZERB
|46,50
|37.991
|% -6,78
|
|BJKAS
|9,98
|84.750.361
|% 7,89
|
|GARAN
|6,89
|54.895.725
|% 0,73
|
|PETKM
|6,07
|51.294.954
|% 1,17
|
|KOZAL
|121,40
|45.530.195
|% 1,34
|
|FENER
|37,48
|38.768.286
|% -3,65
|
|EKGYO
|1,97
|19.171.560
|% 0,00
|
|ODAS
|3,72
|32.559.198
|% 0,81
|
|BJKAS
|9,98
|84.750.361
|% 7,89
|
|PETKM
|6,07
|51.294.954
|% 1,17
|
|GARAN
|6,89
|54.895.725
|% 0,73
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1568
|8,1615
|% 0,19
|
|Euro
|9,7072
|9,7173
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,2220
|11,2783
|% 0,54
|
|Frank
|8,7667
|8,8195
|% 0,41
|
|Riyal
|2,1729
|2,1838
|% 0,31
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|6,76
|
|Altın Gr.
|458
|458
|2,86
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,66
|0,06
|
|B. Petrol
|62,79
|62,79
|-0,37
|