***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2021 09:49
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,41
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,38
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,38
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
3656225,13
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 27,7
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 87,74
- Kurucu (%)
% 31,57
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 58,67
- Diğer (%)
% 9,76
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 9,65
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,17
d) Diğer Giderler (%)
% 1,44
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924674
BIST
09:551.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,33
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.422
En Düşük
1.422
09:558,1753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0291
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1790
En Düşük
8,1369
09:559,7395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0489
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7395
En Düşük
9,6545
09:55457,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,30
|Açılış
|: 457,61
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,73
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ULUUN
|16,06
|67.438.038
|% 130,74
|
|TSKB
|1,41
|212.746.930
|% 0,00
|
|SISE
|7,39
|341.206.022
|% 0,00
|
|RHEAG
|2,98
|993.006
|% 0,00
|
|USAK
|2,44
|104.957.423
|% 0,00
|
|TSKB
|1,41
|212.746.930
|% 0,00
|
|SISE
|7,39
|341.206.022
|% 0,00
|
|RHEAG
|2,98
|993.006
|% 0,00
|
|USAK
|2,44
|104.957.423
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,15
|29.794.971
|% 0,00
|
|GARAN
|6,84
|1.154.805.067
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,97
|1.125.961.034
|% 0,00
|
|BJKAS
|9,25
|969.096.699
|% 0,00
|
|JANTS
|901,40
|950.828.894
|% 0,00
|
|THYAO
|12,85
|881.633.567
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,97
|1.125.961.034
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,20
|474.521.710
|% 0,00
|
|GARAN
|6,84
|1.154.805.067
|% 0,00
|
|TSKB
|1,41
|212.746.930
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,70
|92.383.043
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1739
|8,1766
|% 0,37
|
|Euro
|9,7276
|9,7352
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,2105
|11,2668
|% 0,44
|
|Frank
|8,7590
|8,8117
|% 0,32
|
|Riyal
|2,1715
|2,1824
|% 0,24
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|4,47
|
|Altın Gr.
|457
|457
|1,68
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,30
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,04
|
|B. Petrol
|62,58
|62,58
|-0,58
|