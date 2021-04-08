***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2021 09:54
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,54
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,44
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,44
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
428280,88
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 35,67
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 85
- Kurucu (%)
% 41,97
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 29,72
- Diğer (%)
% 28,3
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 7,5
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,39
d) Diğer Giderler (%)
% 6,11
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924679
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
0
En Düşük
0
18:058,1687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0225
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1790
En Düşük
8,1369
18:059,7220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0314
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7267
En Düşük
9,6545
18:05456,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,61
|Açılış
|: 456,92
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,73
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUUN
|16,06
|67.438.038
|% 130,74
|
|TSKB
|1,41
|212.746.930
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,15
|29.794.971
|% 0,00
|
|UTPYA
|24,24
|3.586.090
|% 0,00
|
|SISE
|7,39
|341.206.022
|% 0,00
|
|TSKB
|1,41
|212.746.930
|% 0,00
|
|USAK
|2,44
|104.957.423
|% 0,00
|
|RHEAG
|2,98
|993.006
|% 0,00
|
|SISE
|7,39
|341.206.022
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,15
|29.794.971
|% 0,00
|
|GARAN
|6,84
|1.154.805.067
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,97
|1.125.961.034
|% 0,00
|
|BJKAS
|9,25
|969.096.699
|% 0,00
|
|JANTS
|901,40
|950.828.894
|% 0,00
|
|THYAO
|12,85
|881.633.567
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,97
|1.125.961.034
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,20
|474.521.710
|% 0,00
|
|GARAN
|6,84
|1.154.805.067
|% 0,00
|
|TSKB
|1,41
|212.746.930
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,70
|92.383.043
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1647
|8,1687
|% 0,28
|
|Euro
|9,7090
|9,7220
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,1837
|11,2398
|% 0,19
|
|Frank
|8,7395
|8,7921
|% 0,10
|
|Riyal
|2,1677
|2,1786
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|4,47
|
|Altın Gr.
|457
|457
|1,68
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,30
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,04
|
|B. Petrol
|62,58
|62,58
|-0,58
|