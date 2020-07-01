***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu (YRF) YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON'un portföyünde yer alan ileri valörlü USD/TRY forward pozisyonlarının değerlemesinde, Şirketimiz 29.05.2020 tarih ve 202053 sayılı yönetim kurulu kararı ile, işlemlerde iç verim faiz oranının kullanılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853724BIST