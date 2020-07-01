***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.07.2020 15:00
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Şirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu (YRF) YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON'un portföyünde yer alan ileri valörlü USD/TRY forward pozisyonlarının değerlemesinde, Şirketimiz 29.05.2020 tarih ve 202053 sayılı yönetim kurulu kararı ile, işlemlerde iç verim faiz oranının kullanılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853724
BIST
17:52115.305
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -1.219,74
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.123
17:526,8559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8574
En Düşük
6,8437
17:527,7271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0291
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7294
En Düşük
7,6689
17:52389,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -3,06
|Açılış
|: 389,36
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
388,29
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.677.147
|% 10,00
|
|KENT
|565,10
|13.757.717
|% 9,98
|
|AYEN
|6,06
|113.222.776
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.408
|% 9,97
|
|CMBTN
|66,20
|16.424.602
|% 9,97
|
|ULAS
|5,46
|6.999.317
|% -7,30
|
|UZERB
|5,02
|40.401
|% -7,04
|
|GLRYH
|13,33
|16.183.207
|% -5,39
|
|RTALB
|33,18
|52.896.819
|% -5,15
|
|DAGI
|5,84
|4.624.993
|% -5,04
|
|KRDMD
|3,23
|1.964.038.061
|% -0,62
|
|ASELS
|32,78
|1.243.517.821
|% 0,92
|
|GARAN
|8,29
|1.234.819.743
|% -2,01
|
|THYAO
|12,26
|1.228.252.849
|% -2,08
|
|ODAS
|2,53
|1.034.083.558
|% 2,02
|
|KRDMD
|3,23
|1.964.038.061
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,00
|919.934.764
|% -2,44
|
|ODAS
|2,53
|1.034.083.558
|% 2,02
|
|DOHOL
|2,19
|809.328.609
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,51
|474.273.206
|% 4,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5066
|8,5493
|% 0,38
|
|Frank
|7,2217
|7,2652
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-16,88
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|2.522
|2.543
|-14,10
|
|Tam
|2.596
|2.609
|-14,50
|
|Yarım
|1.261
|1.276
|-7,10
|
|Çeyrek
|630
|639
|-3,60
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,05
|
|B. Petrol
|41,36
|41,36
|0,09
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