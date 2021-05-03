***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.05.2021 15:41
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YOP) Yapı Kredi Portföy Odeabank İkinci Serbest Özel Fon 01/04/2021 - 30/04/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934120
BIST
16:531.413
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 15,38
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.413
En Düşük
1.400
16:538,2842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0092
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2660
16:5310,0000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0294
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
16:53477,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 6,82
|Açılış
|: 477,57
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
478,31
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler16:53
|CLEBI
|247,50
|19.308.172
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,32
|66.603.871
|% 10,00
|
|MRSHL
|271,70
|1.798.111
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|9.917.285
|% 9,99
|
|DAGHL
|12,55
|2.109.896
|% 9,99
|
|KRTEK
|10,53
|36.815.491
|% -10,00
|
|ORMA
|33,30
|325.640
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|90.367.940
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|18.290.659
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,56
|87.042
|% -9,83
|
|THYAO
|12,79
|899.213.518
|% 4,58
|
|GARAN
|7,27
|608.465.774
|% 0,83
|
|KOZAL
|114,40
|575.045.974
|% 1,24
|
|PETKM
|6,79
|570.549.110
|% 1,19
|
|SISE
|7,70
|521.210.049
|% 2,53
|
|YKBNK
|2,11
|222.020.399
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,84
|191.197.644
|% 1,10
|
|GARAN
|7,27
|608.465.774
|% 0,83
|
|PETKM
|6,79
|570.549.110
|% 1,19
|
|AKBNK
|4,93
|383.727.171
|% 1,02
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2719
|8,2842
|% 0,11
|
|Euro
|9,9916
|10,0000
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,4984
|11,5561
|% 0,86
|
|Frank
|9,0542
|9,1087
|% 0,31
|
|Riyal
|2,2042
|2,2152
|% 0,19
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|24,82
|
|Altın Gr.
|477
|478
|6,82
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,88
|0,94
|
|Gümüş Gr.
|7,09
|7,10
|0,19
|
|B. Petrol
|67,17
|67,17
|0,41
|