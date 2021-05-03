***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.05.2021 17:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YJA) Yapı Kredi Portföy Py Alsancak Serbest (Doviz) Ozel Fon 19/04/2021 - 30/04/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934178
BIST
17:321.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,31
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.417
En Düşük
1.400
17:328,2652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0098
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2395
17:329,9867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0161
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
17:32478,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 7,47
|Açılış
|: 478,22
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
478,63
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler17:30
|PEKGY
|1,32
|66.711.892
|% 10,00
|
|CLEBI
|247,50
|21.754.174
|% 10,00
|
|MRSHL
|271,70
|1.804.631
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|9.925.950
|% 9,99
|
|DAGHL
|12,55
|2.117.276
|% 9,99
|
|KRTEK
|10,53
|37.496.961
|% -10,00
|
|ORMA
|33,30
|325.640
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|90.661.395
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|18.452.679
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,56
|87.042
|% -9,83
|
|THYAO
|12,80
|1.016.167.918
|% 4,66
|
|KOZAL
|115,90
|737.659.803
|% 2,57
|
|GARAN
|7,28
|672.271.509
|% 0,97
|
|PETKM
|6,80
|629.625.202
|% 1,34
|
|SISE
|7,72
|564.650.094
|% 2,80
|
|YKBNK
|2,12
|259.938.439
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,84
|198.010.562
|% 1,10
|
|GARAN
|7,28
|672.271.509
|% 0,97
|
|PETKM
|6,80
|629.625.202
|% 1,34
|
|AKBNK
|4,94
|413.919.701
|% 1,23
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2501
|8,2622
|% -0,15
|
|Euro
|9,9550
|9,9650
|% 1,53
|
|Sterlin
|11,4800
|11,5376
|% 0,70
|
|Frank
|9,0539
|9,1084
|% 0,30
|
|Riyal
|2,1990
|2,2100
|% -0,04
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|28,31
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,63
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,89
|26,92
|0,98
|
|Gümüş Gr.
|7,15
|7,15
|0,24
|
|B. Petrol
|67,58
|67,58
|0,82
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:40KATMR
Yüzde 4.97 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 627, 581 adet işlem
-
17:39GLBMD
Yüzde 6.42 oranında artışla 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 268, 764 adet işlem
-
17:38XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 12, 446.00 milyon TL de
-
17:38HEKTS
Yüzde 4.76 oranında artışla 8.59 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 506, 314 adet işlem
-
17:37ALCAR
Yüzde 5.22 oranında artışla 354.60 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 449 adet işlem