***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar"Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a Bağlı Yapı Kredi Portföy Odeabank İkinci Serbest (Döviz) Özel Fonu için uygulanacak yönetim ücreti oranı aşağıdaki gibidir:Fon toplam değerinin günlük %0,00274'ünden (yüz binde iki virgül yetmiş dört) [yıllık yaklaşık %1,0 (yüzde bir] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969531BIST