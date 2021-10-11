***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.10.2021 17:11
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a Bağlı Yapı Kredi Portföy Odeabank İkinci Serbest (Döviz) Özel Fonu için uygulanacak yönetim ücreti oranı aşağıdaki gibidir:
Fon toplam değerinin günlük %0,00274'ünden (yüz binde iki virgül yetmiş dört) [yıllık yaklaşık %1,0 (yüzde bir] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969531
BIST
17:011.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 21,19
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.419
En Düşük
1.402
17:018,9671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
17:0110,3894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0065
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3995
En Düşük
10,3299
17:01506,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,32
|Açılış
|: 506,51
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler17:01
|KSTUR
|205,70
|346.605
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|10.112.314
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|748.961
|% 9,97
|
|AKSUE
|15,34
|32.007.588
|% 9,96
|
|DOBUR
|35,12
|4.797.028
|% 9,96
|
|GESAN
|21,60
|206.829.082
|% -10,00
|
|KUTPO
|63,00
|99.260.436
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|8.989.045
|% -9,98
|
|YEOTK
|85,45
|62.790.491
|% -9,96
|
|KERVN
|0,65
|4.982.254
|% -9,72
|
|GARAN
|9,46
|1.083.023.701
|% 1,72
|
|KRDMD
|6,76
|796.611.485
|% 5,13
|
|EREGL
|17,72
|645.475.513
|% 3,81
|
|TUPRS
|125,90
|604.527.617
|% 2,36
|
|THYAO
|14,24
|463.263.308
|% 1,06
|
|YKBNK
|2,41
|327.849.075
|% 1,69
|
|KRDMD
|6,76
|796.611.485
|% 5,13
|
|GARAN
|9,46
|1.083.023.701
|% 1,72
|
|ODAS
|1,50
|141.696.158
|% 2,74
|
|EKGYO
|1,81
|162.273.758
|% 1,69
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9638
|8,9671
|% -0,01
|
|Euro
|10,3857
|10,3894
|% 0,06
|
|Sterlin
|12,1924
|12,2535
|% 0,15
|
|Frank
|9,6501
|9,7082
|% 0,17
|
|Riyal
|2,3828
|2,3947
|% -0,06
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|2,86
|
|Altın Gr.
|506
|507
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|3.349
|3.400
|1,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|3,15
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,52
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,82
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,02
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|1,67
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, SASA, ARCLK
-
17:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 76 artarak (% 1.69 ) 1, 247
-
17:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, DOBUR, AKSUE, EDIP, YONGA, TSGYO, MAALT, KSTUR, MERIT
-
17:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YUNSA, GESAN, KERVN, YEOTK, KUTPO
-
17:13
TEZOL, AKFGY, YAYLA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında