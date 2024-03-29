***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.03.2024 11:33
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mart 2024 dönemi için %3,3732 kar payı ödenmiştir. Toplamda 34.573.165,61 TL temettü ödemesi 29.03.2024 tarihinde yapılmıştır.
Kupon ödeme oranı pay başına 0,034909652912128'dir.
Kar payı ödemesi 29.03.2024 tarihli fon birim pay fiyatına yansıtılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264174
BIST
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15:519.116
En Düşük
|Değişim
|: 0,40%
|| 36,44
|Açılış
|: 9.125
|
|Önceki Kapanış
|: 9.080
|
9.056
En Yüksek
9.154
15:5132,3908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0734
|Açılış
|: 32,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
|
32,5453
En Düşük
32,2128
15:5135,0870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0219
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,0500
|
35,3786
En Düşük
34,8774
15:512.325,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,22
|Açılış
|: 2.325,64
|
|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
|
2.337,29
En Düşük
2.314,41
BIST En Aktif Hisseler15:51
|ALVES
|63,25
|922.322.740
|% 10,00
|
|NETAS
|87,45
|21.620.876
|% 10,00
|
|BSOKE
|25,52
|197.718.834
|% 10,00
|
|ISSEN
|11,11
|16.258.202
|% 10,00
|
|DITAS
|24,22
|41.110.390
|% 9,99
|
|SODSN
|214,40
|9.339.693
|% -9,99
|
|VRGYO
|45,06
|549.495.820
|% -9,97
|
|NTHOL
|26,72
|157.885.165
|% -9,97
|
|EUKYO
|25,86
|14.450.679
|% -9,96
|
|ENSRI
|27,00
|124.262.871
|% -9,94
|
|SASA
|43,54
|7.026.713.757
|% 1,26
|
|THYAO
|297,00
|6.423.472.049
|% -0,25
|
|ISCTR
|11,44
|2.877.494.929
|% 1,87
|
|AGROT
|37,04
|2.587.726.706
|% 5,05
|
|AKBNK
|47,00
|2.283.673.337
|% 0,47
|
|ZOREN
|5,89
|2.193.647.505
|% 3,70
|
|ISCTR
|11,44
|2.877.494.929
|% 1,87
|
|SASA
|43,54
|7.026.713.757
|% 1,26
|
|EKGYO
|9,97
|1.099.595.773
|% 3,10
|
|PEKGY
|13,70
|1.180.458.653
|% 8,90
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3833
|32,3908
|% 0,23
|
|Euro
|35,0285
|35,0870
|% 0,06
|
|Sterlin
|41,1355
|41,3417
|% 0,80
|
|Frank
|36,1329
|36,3140
|% 0,77
|
|Riyal
|8,6760
|8,7195
|% 0,60
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
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