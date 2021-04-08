***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.04.2021 11:27
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924799
BIST
14:151.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,47
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
14:158,1587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0125
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1369
14:159,7066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0160
|Açılış
|: 9,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
14:15458,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,08
|Açılış
|: 458,39
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,90
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler14:13
|SAMAT
|6,82
|41.727.399
|% 10,00
|
|MTRKS
|37,26
|189.877
|% 9,98
|
|NTGAZ
|15,03
|12.642.019
|% 9,95
|
|ATSYH
|4,86
|547.989
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,96
|158.197
|% 9,50
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|31.441.689
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,08
|622.025.348
|% 8,97
|
|DOHOL
|3,34
|496.205.168
|% 2,77
|
|SISE
|7,50
|458.155.771
|% 1,49
|
|FENER
|38,00
|391.008.127
|% -2,31
|
|PETKM
|6,04
|375.343.813
|% 0,67
|
|DOHOL
|3,34
|496.205.168
|% 2,77
|
|EKGYO
|1,94
|172.119.393
|% -1,52
|
|TSKB
|1,41
|93.873.263
|% 0,00
|
|BJKAS
|10,08
|622.025.348
|% 8,97
|
|PETKM
|6,04
|375.343.813
|% 0,67
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1563
|8,1591
|% 0,16
|
|Euro
|9,6955
|9,7070
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,1756
|11,2317
|% 0,12
|
|Frank
|8,7544
|8,8071
|% 0,27
|
|Riyal
|2,1693
|2,1802
|% 0,14
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|10,87
|
|Altın Gr.
|458
|458
|2,91
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.079
|5,00
|
|Tam
|3.021
|3.097
|6,19
|
|Yarım
|1.460
|1.498
|2,99
|
|Çeyrek
|732
|749
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,06
|
|B. Petrol
|62,88
|62,88
|-0,28
|
Seans Raporu
14:13
daha fazla
-
14:28SARKY
Yüzde 6.15 oranında artışla 15.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 980, 064 adet işlem
-
14:27TKURU
Yüzde 5.28 oranında artışla 265.00 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 419 adet işlem
-
14:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 33 artarak (% 0.30 ) 1, 458
-
14:26
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, SAMAT, ARTI
-
14:26XU100
Endeks 1, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 8, 963.00 milyon TL de