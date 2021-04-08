***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.04.2021 11:33
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924807
BIST
14:281.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,27
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
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1.430
En Düşük
1.419
14:288,1470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
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8,1790
En Düşük
8,1323
14:289,6930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0024
|Açılış
|: 9,6700
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|Önceki Kapanış
|: 9,7200
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9,7362
En Düşük
9,6545
14:28458,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,50
|Açılış
|: 458,81
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|Önceki Kapanış
|: 455,31
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458,95
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler14:28
|SAMAT
|6,82
|41.777.260
|% 10,00
|
|MTRKS
|37,26
|193.938
|% 9,98
|
|NTGAZ
|15,03
|12.655.290
|% 9,95
|
|ATSYH
|4,86
|547.989
|% 9,95
|
|FRIGO
|51,70
|57.705.108
|% 9,67
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|31.502.716
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,12
|639.471.204
|% 9,41
|
|DOHOL
|3,34
|500.232.541
|% 2,77
|
|SISE
|7,50
|467.212.231
|% 1,49
|
|FENER
|38,00
|405.090.237
|% -2,31
|
|GARAN
|6,85
|390.384.483
|% 0,15
|
|DOHOL
|3,34
|500.232.541
|% 2,77
|
|EKGYO
|1,94
|190.719.750
|% -1,52
|
|TSKB
|1,41
|94.828.142
|% 0,00
|
|BJKAS
|10,12
|639.471.204
|% 9,41
|
|PETKM
|6,05
|384.141.495
|% 0,83
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1420
|8,1470
|% 0,01
|
|Euro
|9,6850
|9,6930
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,1807
|11,2367
|% 0,17
|
|Frank
|8,7585
|8,8113
|% 0,31
|
|Riyal
|2,1684
|2,1793
|% 0,10
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|12,93
|
|Altın Gr.
|459
|459
|3,49
|
|Cumhuriyet
|3.036
|3.082
|8,00
|
|Tam
|3.022
|3.098
|7,07
|
|Yarım
|1.461
|1.499
|3,41
|
|Çeyrek
|733
|749
|1,71
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,43
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,07
|
|B. Petrol
|62,82
|62,82
|-0,34
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