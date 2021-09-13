***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
13.09.2021 10:43
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963348
BIST
10:561.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,93
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.444
En Düşük
1.435
10:568,4623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0066
|Açılış
|: 8,4430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4130
|
8,4794
En Düşük
8,4307
10:569,9826
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0294
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9400
|
10,0239
En Düşük
9,9433
10:56486,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,69
|Açılış
|: 486,80
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,13
BIST En Aktif Hisseler10:55
|YEOTK
|38,96
|7.505.644
|% 9,99
|
|PENTA
|122,20
|7.688.769
|% 9,99
|
|MRSHL
|247,00
|4.788.349
|% 9,97
|
|ORCAY
|17,33
|20.340.859
|% 9,96
|
|DITAS
|18,54
|10.003.808
|% 9,96
|
|KTSKR
|86,45
|56.396.903
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,73
|10.328.335
|% -8,08
|
|TGSAS
|16,10
|6.077.711
|% -8,00
|
|DOGUB
|6,54
|4.635.135
|% -6,84
|
|SELGD
|6,92
|3.892.841
|% -3,89
|
|GARAN
|9,43
|422.674.834
|% -0,63
|
|KOZAL
|103,40
|221.667.682
|% 2,68
|
|YKBNK
|2,50
|169.047.045
|% 0,81
|
|KOZAA
|16,33
|156.920.531
|% 5,02
|
|EREGL
|18,15
|131.022.950
|% 1,23
|
|YKBNK
|2,50
|169.047.045
|% 0,81
|
|EKGYO
|1,85
|96.426.818
|% -0,54
|
|GARAN
|9,43
|422.674.834
|% -0,63
|
|TSKB
|1,28
|43.323.891
|% -0,78
|
|AKBNK
|5,63
|122.664.846
|% -0,18
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4625
|8,4643
|% 0,10
|
|Euro
|9,9761
|9,9829
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,6529
|11,7114
|% -0,12
|
|Frank
|9,1515
|9,2066
|% -0,25
|
|Riyal
|2,2486
|2,2598
|% 0,04
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|1,94
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,67
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|3,00
|
|Tam
|3.205
|3.286
|-2,75
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|-1,32
|
|Çeyrek
|777
|795
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,35
|73,35
|0,43
|
Seans Raporu
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