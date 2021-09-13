***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
13.09.2021 10:43
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963347
BIST
10:591.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,55
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.444
En Düşük
1.435
10:598,4655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0098
|Açılış
|: 8,4430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4130
|
8,4794
En Düşük
8,4307
10:599,9827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0293
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9400
|
10,0239
En Düşük
9,9433
10:59486,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,81
|Açılış
|: 486,93
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,13
BIST En Aktif Hisseler10:59
|YEOTK
|38,96
|7.556.058
|% 9,99
|
|PENTA
|122,20
|7.833.214
|% 9,99
|
|MRSHL
|247,00
|4.793.536
|% 9,97
|
|ORCAY
|17,33
|20.385.241
|% 9,96
|
|DITAS
|18,54
|10.065.453
|% 9,96
|
|KTSKR
|86,45
|56.894.163
|% -9,99
|
|TGSAS
|16,10
|6.262.022
|% -8,00
|
|EUHOL
|2,74
|11.680.133
|% -7,74
|
|DOGUB
|6,53
|5.068.656
|% -6,98
|
|SELGD
|6,88
|4.014.515
|% -4,44
|
|GARAN
|9,44
|435.524.064
|% -0,53
|
|KOZAL
|103,30
|232.562.408
|% 2,58
|
|YKBNK
|2,50
|177.075.574
|% 0,81
|
|KOZAA
|16,34
|166.741.513
|% 5,08
|
|EREGL
|18,15
|133.997.240
|% 1,23
|
|YKBNK
|2,50
|177.075.574
|% 0,81
|
|EKGYO
|1,85
|96.498.660
|% -0,54
|
|GARAN
|9,44
|435.524.064
|% -0,53
|
|TSKB
|1,28
|43.384.215
|% -0,78
|
|AKBNK
|5,63
|125.513.404
|% -0,18
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4615
|8,4655
|% 0,12
|
|Euro
|9,9773
|9,9827
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,6524
|11,7108
|% -0,12
|
|Frank
|9,1575
|9,2127
|% -0,19
|
|Riyal
|2,2487
|2,2600
|% 0,04
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|2,19
|
|Altın Gr.
|486
|486
|0,37
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|3,00
|
|Tam
|3.205
|3.286
|-2,75
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|-1,32
|
|Çeyrek
|777
|795
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,69
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,40
|73,40
|0,48
|
Seans Raporu
10:59
daha fazla
-
11:09OSMEN
Yüzde 7.39 oranında artışla 27.90 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 081 adet işlem
-
11:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, EKGYO, BIMAS
-
11:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KOZAL, EREGL
-
11:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 89 artarak (% 0.39 ) 1, 267
-
11:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, PENTA, DIRIT, DITAS