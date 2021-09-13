***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
13.09.2021 11:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963373
BIST
16:211.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,74
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.435
16:218,4422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0135
|Açılış
|: 8,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4430
|
8,4794
En Düşük
8,4307
16:219,9672
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0448
|Açılış
|: 9,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0239
En Düşük
9,9384
16:21486,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,16
|Açılış
|: 486,27
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,13
BIST En Aktif Hisseler16:21
|CRFSA
|42,46
|8.170.700
|% 10,00
|
|GESAN
|23,78
|361.056.380
|% 9,99
|
|PENTA
|122,20
|20.164.890
|% 9,99
|
|YEOTK
|38,96
|8.702.573
|% 9,99
|
|MRSHL
|247,00
|5.670.633
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,75
|9.095.258
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|95.370.961
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,79
|38.284.147
|% -6,06
|
|SUMAS
|90,25
|152.723
|% -5,99
|
|SELGD
|6,78
|8.689.557
|% -5,83
|
|GARAN
|9,44
|1.017.593.279
|% -0,53
|
|SISE
|8,61
|530.972.349
|% 0,82
|
|BRLSM
|10,90
|496.489.424
|% 7,50
|
|YKBNK
|2,50
|484.711.786
|% 0,81
|
|KOZAL
|102,70
|467.690.266
|% 1,99
|
|YKBNK
|2,50
|484.711.786
|% 0,81
|
|GARAN
|9,44
|1.017.593.279
|% -0,53
|
|SISE
|8,61
|530.972.349
|% 0,82
|
|EKGYO
|1,85
|103.993.658
|% -0,54
|
|AKBNK
|5,65
|309.741.683
|% 0,18
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4404
|8,4422
|% -0,16
|
|Euro
|9,9614
|9,9672
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,6517
|11,7101
|% -0,13
|
|Frank
|9,1217
|9,1767
|% -0,58
|
|Riyal
|2,2457
|2,2569
|% -0,09
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|2,37
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.264
|-4,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-4,60
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-2,23
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,11
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,47
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,09
|
|B. Petrol
|73,66
|73,66
|0,74
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:36DYOBY
Yüzde 7.14 oranında artışla 11.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 582, 285 adet işlem
-
16:35OZRDN
Yüzde 8.34 oranında artışla 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 801, 332 adet işlem
-
16:34ADESE
Yüzde 4.07 oranında artışla 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 428, 694 adet işlem
-
16:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 34 artarak (% 0.35 ) 1, 542
-
16:33XU100
Endeks 1, 442 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 8, 278.00 milyon TL de