***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
13.09.2021 11:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963369
BIST
17:031.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,73
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.435
17:038,4394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0163
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4430
|
8,4794
En Düşük
8,4235
17:039,9677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0443
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0239
En Düşük
9,9384
17:03486,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,54
|Açılış
|: 486,65
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,11
BIST En Aktif Hisseler17:01
|CRFSA
|42,46
|8.175.583
|% 10,00
|
|GESAN
|23,78
|363.181.694
|% 9,99
|
|YEOTK
|38,96
|8.803.986
|% 9,99
|
|PENTA
|122,20
|20.192.385
|% 9,99
|
|MRSHL
|247,00
|5.671.868
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,75
|9.165.093
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|95.708.635
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,73
|44.933.723
|% -8,08
|
|SUMAS
|90,25
|152.723
|% -5,99
|
|ISGSY
|8,51
|122.635.720
|% -5,86
|
|GARAN
|9,45
|1.158.589.715
|% -0,42
|
|SISE
|8,59
|600.878.499
|% 0,59
|
|BRLSM
|10,46
|576.591.367
|% 3,16
|
|YKBNK
|2,49
|553.042.521
|% 0,40
|
|KOZAL
|102,50
|496.865.003
|% 1,79
|
|YKBNK
|2,49
|553.042.521
|% 0,40
|
|GARAN
|9,45
|1.158.589.715
|% -0,42
|
|SISE
|8,59
|600.878.499
|% 0,59
|
|AKBNK
|5,66
|327.310.701
|% 0,35
|
|EKGYO
|1,85
|106.133.013
|% -0,54
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4357
|8,4378
|% -0,21
|
|Euro
|9,9612
|9,9662
|% -0,46
|
|Sterlin
|11,6382
|11,6966
|% -0,25
|
|Frank
|9,1221
|9,1770
|% -0,57
|
|Riyal
|2,2423
|2,2536
|% -0,24
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|5,17
|
|Altın Gr.
|486
|486
|0,10
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|0,00
|
|Tam
|3.205
|3.285
|-0,24
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|-0,12
|
|Çeyrek
|777
|795
|-0,06
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|73,67
|73,67
|0,75
|