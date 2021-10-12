***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
12.10.2021 15:14
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969805
BIST
16:301.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,21
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
16:309,0204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0192
|Açılış
|: 9,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9803
16:3010,4126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0148
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
16:30510,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,60
|Açılış
|: 510,33
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler16:30
|MERIT
|23,16
|9.291.307
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|PENTA
|192,40
|13.251.985
|% 9,94
|
|EKIZ
|6,67
|713.513
|% 9,88
|
|EDIP
|3,81
|38.451.288
|% 9,80
|
|PRKAB
|21,30
|65.016.065
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|126.842.889
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,32
|71.408.490
|% -9,82
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|ESCAR
|20,90
|18.580.125
|% -6,78
|
|GARAN
|9,56
|1.325.112.386
|% 1,27
|
|ASELS
|16,43
|1.159.596.286
|% 3,86
|
|THYAO
|14,00
|823.556.208
|% -1,41
|
|SASA
|27,98
|695.188.651
|% 0,65
|
|KRDMD
|6,86
|638.949.594
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,43
|592.385.128
|% 0,41
|
|EKGYO
|1,82
|257.697.048
|% 1,68
|
|GARAN
|9,56
|1.325.112.386
|% 1,27
|
|KRDMD
|6,86
|638.949.594
|% 0,73
|
|ODAS
|1,50
|138.612.367
|% -1,32
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0164
|9,0204
|% 0,21
|
|Euro
|10,4058
|10,4126
|% 0,14
|
|Sterlin
|12,2295
|12,2909
|% 0,24
|
|Frank
|9,6496
|9,7078
|% -0,13
|
|Riyal
|2,3963
|2,4083
|% 0,15
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|5,32
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.378
|3.429
|27,00
|
|Tam
|3.362
|3.447
|27,07
|
|Yarım
|1.625
|1.667
|13,09
|
|Çeyrek
|815
|834
|6,54
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,79
|83,79
|0,14
|
Seans Raporu
16:30
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-
16:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 83 artarak (% 0.39 ) 1, 249
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16:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, EDIP, EUYO, KSTUR, EKIZ
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16:44
SILVR, OYYAT, KSTUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:44
BALAT, PRKAB, AFYON değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:43BAKAB
Yüzde 4.20 oranında artışla 19.87 lira fiyatla işlem gören hissede 515, 027 adet işlem