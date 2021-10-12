***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
12.10.2021 15:14
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969806
BIST
15:181.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,22
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
15:189,0141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0129
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9803
15:1810,4161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0183
|Açılış
|: 10,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
15:18510,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,43
|Açılış
|: 510,16
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler15:16
|MERIT
|23,16
|9.267.961
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|EKIZ
|6,67
|713.513
|% 9,88
|
|EDIP
|3,81
|38.072.010
|% 9,80
|
|EUYO
|3,83
|5.643.744
|% 9,74
|
|PRKAB
|21,30
|64.793.373
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|125.126.981
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,50
|57.526.982
|% -8,69
|
|ERSU
|4,47
|24.847.132
|% -8,59
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|GARAN
|9,54
|1.102.963.805
|% 1,06
|
|ASELS
|16,42
|817.578.718
|% 3,79
|
|THYAO
|13,98
|666.064.801
|% -1,55
|
|SASA
|28,04
|662.831.788
|% 0,86
|
|KRDMD
|6,87
|578.741.895
|% 0,88
|
|YKBNK
|2,44
|423.936.549
|% 0,83
|
|GARAN
|9,54
|1.102.963.805
|% 1,06
|
|ODAS
|1,50
|134.002.911
|% -1,32
|
|KRDMD
|6,87
|578.741.895
|% 0,88
|
|EKGYO
|1,79
|139.210.956
|% 0,00
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0069
|9,0103
|% 0,10
|
|Euro
|10,4032
|10,4093
|% 0,11
|
|Sterlin
|12,2374
|12,2988
|% 0,31
|
|Frank
|9,6584
|9,7166
|% -0,04
|
|Riyal
|2,3933
|2,4053
|% 0,02
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|7,87
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,24
|
|Cumhuriyet
|3.377
|3.428
|26,00
|
|Tam
|3.361
|3.445
|25,77
|
|Yarım
|1.624
|1.667
|12,46
|
|Çeyrek
|815
|833
|6,23
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,62
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,01
|
|B. Petrol
|83,75
|83,75
|0,10
|
Seans Raporu
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