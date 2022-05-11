***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.05.2022 11:09
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029113
BIST
12:232.485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -5,61
|Açılış
|: 2.498
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|Önceki Kapanış
|: 2.490
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2.501
En Düşük
2.476
12:2315,3245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
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|Açılış
|: 15,3700
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|Önceki Kapanış
|: 15,3280
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15,3880
En Düşük
15,2421
12:2316,2068
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 16,2150
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|Önceki Kapanış
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16,2682
En Düşük
16,0616
12:23911,42
En Yüksek
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|Açılış
|: 911,42
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|Önceki Kapanış
|: 902,42
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912,67
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler12:21
|ULUUN
|10,38
|68.893.648
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|523.469
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|4.585.998
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|27.461.110
|% 9,95
|
|MNDRS
|2,93
|22.702.150
|% 9,74
|
|KLMSN
|11,16
|14.051.460
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.393.042
|% -9,99
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|PKENT
|206,50
|103.226.817
|% -9,98
|
|MERCN
|14,17
|20.750.331
|% -9,97
|
|CUSAN
|9,88
|25.289.263
|% -9,94
|
|THYAO
|42,42
|1.318.132.478
|% 0,52
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|TUPRS
|248,70
|647.482.200
|% 1,30
|
|KOZAL
|187,60
|588.948.129
|% 1,30
|
|EKGYO
|2,76
|296.362.920
|% -0,36
|
|YKBNK
|4,82
|273.592.825
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,76
|296.362.920
|% -0,36
|
|ODAS
|2,53
|140.145.797
|% 2,85
|
|KLGYO
|1,25
|27.287.120
|% -0,79
|
|MOBTL
|1,72
|37.002.452
|% 0,58
|
|ADESE
|0,80
|15.532.501
|% -1,23
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|15,3106
|15,3265
|% 0,53
|
|Euro
|16,2031
|16,2146
|% 0,82
|
|Sterlin
|18,9104
|19,0053
|% 0,88
|
|Frank
|15,4421
|15,5351
|% 1,11
|
|Riyal
|4,0702
|4,0906
|% 0,30
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.853
|1.853
|14,80
|
|Altın Gr.
|911
|911
|8,33
|
|Cumhuriyet
|6.163
|6.257
|10,00
|
|Tam
|6.136
|6.294
|9,75
|
|Yarım
|2.966
|3.045
|4,71
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|2,35
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,85
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,27
|
|B. Petrol
|106
|106
|3,44
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