***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.02.2021 12:09
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911335
BIST
14:541.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,34
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.557
14:547,0224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0410
|Açılış
|: 7,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0285
En Düşük
6,9534
14:548,5257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0619
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5257
En Düşük
8,4299
14:54404,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 4,78
|Açılış
|: 404,78
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
405,88
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler14:52
|BANVT
|59,40
|6.757.864
|% 10,00
|
|DERIM
|12,76
|29.510.573
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|778.863
|% 10,00
|
|VAKKO
|7,38
|45.040.597
|% 9,99
|
|LINK
|42,70
|48.272.748
|% 9,99
|
|BALAT
|9,45
|839.965
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|572.295
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|2.990.816
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|833.130
|% -9,91
|
|SASA
|40,42
|2.122.615.267
|% -9,82
|
|SASA
|40,42
|2.122.615.267
|% -9,82
|
|THYAO
|12,65
|1.362.953.964
|% 2,85
|
|KOZAL
|141,70
|1.119.442.356
|% -2,21
|
|VAKBN
|4,72
|850.439.198
|% -1,67
|
|KARSN
|5,40
|769.201.992
|% 3,65
|
|TSKB
|1,79
|357.014.198
|% 2,87
|
|VAKBN
|4,72
|850.439.198
|% -1,67
|
|EKGYO
|2,46
|357.465.653
|% 0,82
|
|KARSN
|5,40
|769.201.992
|% 3,65
|
|ODAS
|4,10
|486.593.929
|% 2,50
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0144
|7,0191
|% 0,54
|
|Euro
|8,5141
|8,5195
|% 0,66
|
|Sterlin
|9,8051
|9,8543
|% 0,58
|
|Frank
|7,7730
|7,8198
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8623
|1,8716
|% 0,35
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|13,74
|
|Altın Gr.
|405
|405
|4,87
|
|Cumhuriyet
|2.690
|2.731
|34,00
|
|Tam
|2.679
|2.747
|35,13
|
|Yarım
|1.295
|1.329
|17,00
|
|Çeyrek
|649
|664
|8,50
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,46
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|0,09
|
|B. Petrol
|62,64
|62,64
|0,50
|
Seans Raporu
14:52
daha fazla
-
15:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, TCELL, KOZAA
-
15:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TSKB, TAVHL
-
15:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 91 kaybederek (% -0.29 ) 1, 353
-
15:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BANVT, TACTR, DERIM, ASUZU, OSMEN, BRISA, DARDL, VAKKO, MERIT, VAKFN
-
15:04
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UFUK, DIRIT, BALAT, RODRG