***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.09.2021 09:11
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963856
BIST
13:551.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,63
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.441
En Düşük
1.434
13:558,4316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4600
En Düşük
8,4156
13:559,9811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0143
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0030
En Düşük
9,9516
13:55488,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,77
|Açılış
|: 488,70
|
|Önceki Kapanış
|: 489,47
|
490,42
En Düşük
487,64
BIST En Aktif Hisseler13:53
|OYLUM
|6,27
|18.767.713
|% 10,00
|
|YUNSA
|13,23
|22.596.580
|% 9,98
|
|DESPC
|12,46
|54.459.058
|% 9,97
|
|MAVI
|63,90
|152.245.105
|% 9,32
|
|BIOEN
|33,88
|308.277.248
|% 6,21
|
|KTSKR
|70,10
|1.748.645
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|64.186.136
|% -9,92
|
|DIRIT
|5,86
|446.347
|% -9,71
|
|SELVA
|8,36
|67.888.737
|% -8,93
|
|UZERB
|29,10
|72.126
|% -7,03
|
|TUPRS
|108,80
|524.585.416
|% 1,97
|
|GARAN
|9,56
|519.550.510
|% 0,00
|
|YEOTK
|42,48
|374.743.242
|% -0,84
|
|KRDMD
|7,08
|373.856.056
|% 0,14
|
|BIOEN
|33,88
|308.277.248
|% 6,21
|
|YKBNK
|2,49
|281.502.395
|% 0,40
|
|MRGYO
|1,14
|130.060.926
|% -1,72
|
|ODAS
|1,46
|96.888.181
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|519.550.510
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,08
|373.856.056
|% 0,14
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4300
|8,4323
|% 0,01
|
|Euro
|9,9777
|9,9826
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,6291
|11,6875
|% 0,15
|
|Frank
|9,1668
|9,2221
|% 0,39
|
|Riyal
|2,2420
|2,2532
|% -0,01
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-2,54
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|8,00
|
|Tam
|3.221
|3.302
|8,49
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|4,11
|
|Çeyrek
|781
|799
|2,05
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,63
|74,63
|1,03
|