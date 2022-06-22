***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.06.2022 15:56
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038696
BIST
16:572.582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 6,46
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.584
En Düşük
2.552
16:5717,3563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0181
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
16:5718,3416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0746
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3579
En Düşük
18,0279
16:571.030,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 8,53
|Açılış
|: 1.030,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.031,44
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler16:57
|BAYRK
|6,71
|29.075.718
|% 10,00
|
|MAKIM
|12,87
|421.173.321
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.599.382
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|10.599.603
|% 9,94
|
|AKSGY
|2,84
|54.064.322
|% 9,23
|
|SNKRN
|26,66
|158.440
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|3.394.035
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|2.912.470
|% -9,98
|
|ULUSE
|170,80
|106.800.631
|% -7,33
|
|SANEL
|6,77
|3.014.104
|% -4,92
|
|THYAO
|52,35
|4.510.255.431
|% 0,87
|
|EREGL
|28,38
|1.713.004.645
|% -1,11
|
|SISE
|22,40
|1.471.811.921
|% -0,97
|
|FROTO
|310,90
|1.115.009.118
|% 2,71
|
|AKBNK
|9,17
|1.090.085.131
|% 0,44
|
|YKBNK
|4,95
|978.480.022
|% -0,60
|
|ODAS
|3,13
|612.045.580
|% -2,49
|
|AKBNK
|9,17
|1.090.085.131
|% 0,44
|
|KARSN
|7,58
|895.870.761
|% -1,94
|
|EKGYO
|2,63
|260.852.197
|% -0,75
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3510
|17,3563
|% 0,10
|
|Euro
|18,3230
|18,3416
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,2422
|21,3488
|% 0,11
|
|Frank
|17,9942
|18,1026
|% 0,72
|
|Riyal
|4,6115
|4,6347
|% 0,13
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|10,41
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|7,41
|
|Cumhuriyet
|6.845
|6.948
|21,00
|
|Tam
|6.828
|6.926
|39,00
|
|Yarım
|3.352
|3.388
|19,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.693
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,54
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|-0,09
|
|B. Petrol
|108
|108
|-6,23
|