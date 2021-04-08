***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 14:05
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Mart 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924982
BIST
13:541.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,53
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
13:548,1641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0179
|Açılış
|: 8,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1369
13:549,7021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0115
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
13:54458,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,96
|Açılış
|: 458,22
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,77
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler13:53
|SAMAT
|6,82
|41.614.276
|% 10,00
|
|VAKFN
|26,02
|3.691.913
|% 9,88
|
|UMPAS
|1,96
|153.413
|% 9,50
|
|INTEM
|45,20
|2.965.115
|% 8,81
|
|BJKAS
|10,04
|602.237.521
|% 8,54
|
|IDEAS
|75,60
|1.756.868
|% -10,00
|
|UTPYA
|21,82
|4.837.974
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|31.122.169
|% -9,97
|
|PEKGY
|1,97
|53.577.544
|% -5,29
|
|MMCAS
|5,70
|22.810
|% -5,00
|
|BJKAS
|10,04
|602.237.521
|% 8,54
|
|DOHOL
|3,34
|494.098.511
|% 2,77
|
|SISE
|7,49
|452.357.402
|% 1,35
|
|FENER
|37,82
|378.453.724
|% -2,78
|
|PETKM
|6,04
|373.388.605
|% 0,67
|
|DOHOL
|3,34
|494.098.511
|% 2,77
|
|EKGYO
|1,94
|156.249.633
|% -1,52
|
|TSKB
|1,40
|86.296.160
|% -0,71
|
|PETKM
|6,04
|373.388.605
|% 0,67
|
|SISE
|7,49
|452.357.402
|% 1,35
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1567
|8,1641
|% 0,22
|
|Euro
|9,6917
|9,7021
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,1902
|11,2463
|% 0,25
|
|Frank
|8,7580
|8,8108
|% 0,31
|
|Riyal
|2,1705
|2,1814
|% 0,20
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|10,87
|
|Altın Gr.
|458
|458
|2,91
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.079
|5,00
|
|Tam
|3.021
|3.097
|6,19
|
|Yarım
|1.460
|1.498
|2,99
|
|Çeyrek
|732
|749
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,06
|
|B. Petrol
|62,88
|62,88
|-0,28
|