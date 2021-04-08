***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 14:07
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mart 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925001
BIST
13:531.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,72
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
13:538,1641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0179
|Açılış
|: 8,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1369
13:539,7021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0115
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
13:53458,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,91
|Açılış
|: 458,22
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,77
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler13:53
|SAMAT
|6,82
|41.601.720
|% 10,00
|
|MTRKS
|37,26
|183.394
|% 9,98
|
|NTGAZ
|15,03
|12.572.490
|% 9,95
|
|VAKFN
|26,02
|3.691.913
|% 9,88
|
|UMPAS
|1,96
|153.413
|% 9,50
|
|IDEAS
|75,60
|1.756.868
|% -10,00
|
|UTPYA
|21,82
|4.837.974
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|31.102.945
|% -9,97
|
|PEKGY
|1,97
|53.555.373
|% -5,29
|
|MMCAS
|5,70
|22.810
|% -5,00
|
|BJKAS
|10,02
|601.563.147
|% 8,32
|
|DOHOL
|3,34
|493.529.422
|% 2,77
|
|SISE
|7,49
|450.431.094
|% 1,35
|
|FENER
|37,84
|378.067.016
|% -2,72
|
|PETKM
|6,04
|370.517.555
|% 0,67
|
|DOHOL
|3,34
|493.529.422
|% 2,77
|
|EKGYO
|1,94
|155.865.769
|% -1,52
|
|TSKB
|1,40
|86.196.425
|% -0,71
|
|PETKM
|6,04
|370.517.555
|% 0,67
|
|BJKAS
|10,02
|601.563.147
|% 8,32
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1567
|8,1641
|% 0,22
|
|Euro
|9,6917
|9,7021
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,1841
|11,2402
|% 0,20
|
|Frank
|8,7529
|8,8056
|% 0,25
|
|Riyal
|2,1693
|2,1801
|% 0,14
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|9,24
|
|Altın Gr.
|458
|458
|3,06
|
|Cumhuriyet
|3.031
|3.077
|3,00
|
|Tam
|3.020
|3.097
|5,40
|
|Yarım
|1.460
|1.498
|2,61
|
|Çeyrek
|732
|749
|1,31
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,36
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,06
|
|B. Petrol
|62,72
|62,72
|-0,44
|