***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 16:48
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nisan 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029828
BIST
16:522.372
En Yüksek
|Değişim
|: -3,33%
|| -81,60
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.362
16:5215,4009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0990
|Açılış
|: 15,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
16:5216,0970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0370
|Açılış
|: 16,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
16:52912,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,85
|Açılış
|: 912,48
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler16:50
|IHAAS
|23,98
|6.155.339
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.918.196
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|9.328.401
|% 9,95
|
|ULUUN
|11,41
|336.786.959
|% 9,92
|
|LIDFA
|6,21
|813.622
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|64.002.401
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.217.387
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,12
|4.153.363.979
|% -2,56
|
|SISE
|19,35
|3.113.301.310
|% -3,06
|
|KRDMD
|15,54
|2.336.247.650
|% -6,78
|
|SAHOL
|18,83
|2.012.061.825
|% -6,60
|
|EREGL
|32,10
|1.764.877.488
|% -5,98
|
|EKGYO
|2,64
|1.027.033.920
|% -4,00
|
|YKBNK
|4,55
|1.195.222.929
|% -3,19
|
|DOHOL
|3,58
|656.284.296
|% -1,92
|
|SISE
|19,35
|3.113.301.310
|% -3,06
|
|KRDMD
|15,54
|2.336.247.650
|% -6,78
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3943
|15,4058
|% 0,68
|
|Euro
|16,0520
|16,1021
|% -0,20
|
|Sterlin
|18,7383
|18,8323
|% 0,27
|
|Frank
|15,3356
|15,4280
|% 0,01
|
|Riyal
|4,0899
|4,1104
|% 0,55
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|-13,01
|
|Altın Gr.
|913
|913
|1,83
|
|Cumhuriyet
|6.127
|6.220
|-43,00
|
|Tam
|6.101
|6.258
|-33,76
|
|Yarım
|2.949
|3.027
|-16,33
|
|Çeyrek
|1.479
|1.514
|-8,17
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,96
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|10,43
|10,44
|-0,19
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,49
|
Seans Raporu
16:50
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17:05AYEN
Yüzde -7.58 oranında düşüşle 14.64 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 175, 659 adet işlem
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17:04KLMSN
Yüzde -8.24 oranında düşüşle 10.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 409, 640 adet işlem
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17:03OZKGY
Yüzde -7.27 oranında düşüşle 4.85 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 986, 636 adet işlem
-
17:03OZKGY
Yüzde -7.27 oranında düşüşle 4.85 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 986, 636 adet işlem
-
17:02XU100
Endeks 2, 362 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 73 altında . İşlem hacmi 35, 616.00 milyon TL de