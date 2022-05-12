***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 16:48
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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BIST
16:532.371
En Yüksek
|Değişim
|: -3,36%
|| -82,48
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.362
16:5315,4051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1032
|Açılış
|: 15,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
16:5316,1002
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0338
|Açılış
|: 16,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
16:53912,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,85
|Açılış
|: 912,48
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler16:53
|IHAAS
|23,98
|6.155.339
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.918.911
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|9.337.265
|% 9,95
|
|ULUUN
|11,41
|336.843.028
|% 9,92
|
|LIDFA
|6,21
|813.622
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|64.011.696
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.217.400
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,20
|4.182.176.056
|% -2,37
|
|SISE
|19,39
|3.155.432.137
|% -2,86
|
|KRDMD
|15,86
|2.658.790.661
|% -4,86
|
|SAHOL
|18,83
|2.012.061.825
|% -6,60
|
|EREGL
|32,10
|1.765.036.508
|% -5,98
|
|EKGYO
|2,64
|1.029.107.071
|% -4,00
|
|YKBNK
|4,56
|1.198.470.399
|% -2,98
|
|DOHOL
|3,59
|656.897.747
|% -1,64
|
|KRDMD
|15,86
|2.658.790.661
|% -4,86
|
|SISE
|19,39
|3.155.432.137
|% -2,86
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3940
|15,4051
|% 0,67
|
|Euro
|16,0493
|16,1002
|% -0,21
|
|Sterlin
|18,7272
|18,8211
|% 0,21
|
|Frank
|15,3281
|15,4205
|% -0,04
|
|Riyal
|4,0902
|4,1107
|% 0,55
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|-15,04
|
|Altın Gr.
|913
|913
|1,48
|
|Cumhuriyet
|6.127
|6.220
|-43,00
|
|Tam
|6.106
|6.264
|-28,52
|
|Yarım
|2.951
|3.030
|-13,80
|
|Çeyrek
|1.480
|1.515
|-6,90
|
|Gümüş.Ons
|20,88
|20,90
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,43
|-0,20
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,75
|
Seans Raporu
16:53
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