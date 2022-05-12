***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 16:48
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nisan 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029841
BIST
16:502.370
En Yüksek
|Değişim
|: -3,40%
|| -83,45
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.362
16:5015,4058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1039
|Açılış
|: 15,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
16:5016,1021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0319
|Açılış
|: 16,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
16:50912,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,56
|Açılış
|: 912,19
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler16:48
|IHAAS
|23,98
|6.128.386
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.918.196
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|9.292.884
|% 9,95
|
|ULUUN
|11,41
|336.007.337
|% 9,92
|
|LIDFA
|6,21
|813.622
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|63.994.965
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.217.362
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,20
|4.067.387.766
|% -2,37
|
|SISE
|19,37
|3.044.489.179
|% -2,96
|
|KRDMD
|15,53
|2.309.939.647
|% -6,84
|
|SAHOL
|18,83
|2.012.061.825
|% -6,60
|
|EREGL
|32,10
|1.764.877.488
|% -5,98
|
|EKGYO
|2,63
|1.012.097.293
|% -4,36
|
|YKBNK
|4,56
|1.173.391.261
|% -2,98
|
|DOHOL
|3,57
|649.474.165
|% -2,19
|
|SISE
|19,37
|3.044.489.179
|% -2,96
|
|KRDMD
|15,53
|2.309.939.647
|% -6,84
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3974
|15,4048
|% 0,67
|
|Euro
|16,0445
|16,0871
|% -0,29
|
|Sterlin
|18,7338
|18,8277
|% 0,24
|
|Frank
|15,3364
|15,4288
|% 0,01
|
|Riyal
|4,0904
|4,1109
|% 0,56
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|-13,01
|
|Altın Gr.
|913
|913
|1,83
|
|Cumhuriyet
|6.127
|6.220
|-43,00
|
|Tam
|6.101
|6.258
|-33,76
|
|Yarım
|2.949
|3.027
|-16,33
|
|Çeyrek
|1.479
|1.514
|-8,17
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,96
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|10,43
|10,44
|-0,19
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,49
|
Seans Raporu
16:48
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