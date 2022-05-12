***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 17:03
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nisan 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029860
BIST
17:072.381
En Yüksek
|Değişim
|: -2,99%
|| -73,37
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.362
17:0715,4017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0998
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
17:0716,1240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0100
|Açılış
|: 16,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
17:07909,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,97
|Açılış
|: 909,67
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,13
BIST En Aktif Hisseler17:07
|GLBMD
|7,15
|18.939.231
|% 10,00
|
|IHAAS
|23,98
|6.156.107
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|ESCOM
|11,91
|83.961.051
|% 9,97
|
|IMASM
|29,16
|9.377.594
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,21
|814.181
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|64.062.447
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.218.297
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,20
|4.327.928.178
|% -2,37
|
|SISE
|19,41
|3.215.107.716
|% -2,76
|
|KRDMD
|15,80
|2.764.248.208
|% -5,22
|
|SAHOL
|18,82
|2.067.634.307
|% -6,65
|
|EREGL
|32,24
|1.877.452.453
|% -5,57
|
|EKGYO
|2,64
|1.039.853.409
|% -4,00
|
|YKBNK
|4,56
|1.215.490.586
|% -2,98
|
|DOHOL
|3,60
|663.662.086
|% -1,37
|
|KRDMD
|15,80
|2.764.248.208
|% -5,22
|
|SISE
|19,41
|3.215.107.716
|% -2,76
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3965
|15,4017
|% 0,65
|
|Euro
|16,0814
|16,1240
|% -0,06
|
|Sterlin
|18,7349
|18,8289
|% 0,25
|
|Frank
|15,3426
|15,4350
|% 0,05
|
|Riyal
|4,0929
|4,1134
|% 0,62
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-14,44
|
|Altın Gr.
|912
|912
|0,85
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.230
|-33,00
|
|Tam
|6.096
|6.253
|-39,00
|
|Yarım
|2.946
|3.025
|-18,87
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|-9,43
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,98
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,42
|-0,21
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,65
|
Seans Raporu
17:07
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-
17:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -87, 35 kaybederek (% -3.19 ) 2, 648
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17:22XU100
Endeks 2, 378 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 1 altında . İşlem hacmi 37, 969.00 milyon TL de
-
17:22ETILR
Yüzde -6.55 oranında düşüşle 7.99 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 242, 168 adet işlem
-
17:20ESEN
Yüzde -6.81 oranında düşüşle 31.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 001, 621 adet işlem
-
17:18KRDMA
Yüzde -6.43 oranında düşüşle 12.81 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 919, 009 adet işlem