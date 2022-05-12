***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 17:04
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Nisan 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029863
BIST
09:552.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 25,06
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.416
En Düşük
2.416
09:5515,4512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0672
|Açılış
|: 15,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4512
En Düşük
15,3668
09:5516,0992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0934
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,1204
En Düşük
15,9645
09:55905,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 5,77
|Açılış
|: 905,40
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
907,17
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALBRK
|1,41
|50.953.556
|% 13,71
|
|ISBTR
|51.151,00
|310.251
|% 0,00
|
|YUNSA
|30,24
|30.295.831
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,41
|144.752.845
|% 0,00
|
|SKTAS
|4,30
|13.610.147
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,41
|144.752.845
|% 0,00
|
|ISBTR
|51.151,00
|310.251
|% 0,00
|
|YUNSA
|30,24
|30.295.831
|% 0,00
|
|SKTAS
|4,30
|13.610.147
|% 0,00
|
|ICBCT
|4,84
|6.857.813
|% 0,00
|
|THYAO
|41,86
|5.551.748.898
|% 0,00
|
|SISE
|19,60
|3.753.516.854
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,77
|3.160.667.028
|% 0,00
|
|SAHOL
|18,95
|2.801.975.241
|% 0,00
|
|EREGL
|32,20
|2.385.021.450
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,67
|1.222.246.838
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,58
|1.467.543.368
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,64
|772.517.236
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,77
|3.160.667.028
|% 0,00
|
|SISE
|19,60
|3.753.516.854
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4450
|15,4520
|% 0,44
|
|Euro
|16,0816
|16,1102
|% 0,65
|
|Sterlin
|18,8083
|18,9027
|% 0,71
|
|Frank
|15,3449
|15,4373
|% 0,63
|
|Riyal
|4,1036
|4,1242
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|0,74
|
|Altın Gr.
|905
|905
|5,64
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|20,80
|20,83
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,33
|10,34
|0,12
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,28
|