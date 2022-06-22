***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
22.06.2022 15:56
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038698
BIST
16:032.572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,71
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.584
En Düşük
2.552
16:0317,3603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0221
|Açılış
|: 17,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
16:0318,3099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0429
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3239
En Düşük
18,0279
16:031.027,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,24
|Açılış
|: 1.027,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.030,53
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler16:03
|MAKIM
|12,87
|420.941.507
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.431.212
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|9.250.661
|% 9,94
|
|AKSGY
|2,82
|35.328.959
|% 8,46
|
|EGSER
|26,80
|54.907.093
|% 7,20
|
|SNKRN
|26,66
|158.440
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|3.394.035
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|2.912.470
|% -9,98
|
|ULUSE
|168,50
|103.423.054
|% -8,57
|
|ULUUN
|22,80
|77.689.870
|% -7,01
|
|THYAO
|51,50
|3.905.006.059
|% -0,77
|
|EREGL
|28,10
|1.484.059.852
|% -2,09
|
|SISE
|22,24
|1.298.521.057
|% -1,68
|
|FROTO
|310,90
|1.060.844.530
|% 2,71
|
|SASA
|45,38
|995.001.858
|% -0,66
|
|ODAS
|3,11
|566.123.798
|% -3,12
|
|YKBNK
|4,93
|856.392.800
|% -1,00
|
|KARSN
|7,53
|803.283.172
|% -2,59
|
|AKBNK
|9,18
|915.177.294
|% 0,55
|
|EKGYO
|2,61
|245.183.675
|% -1,51
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3504
|17,3603
|% 0,13
|
|Euro
|18,2972
|18,3099
|% 0,23
|
|Sterlin
|21,1997
|21,3060
|% -0,09
|
|Frank
|17,9486
|18,0568
|% 0,47
|
|Riyal
|4,6096
|4,6327
|% 0,09
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|8,46
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.030
|7,96
|
|Cumhuriyet
|6.851
|6.955
|28,00
|
|Tam
|6.830
|6.928
|41,00
|
|Yarım
|3.353
|3.389
|20,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.694
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,50
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,02
|-0,08
|
|B. Petrol
|108
|108
|-6,55
|