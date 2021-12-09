***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.12.2021 11:55
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 15.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 13.098.529,81 TRY 87,32
Yapı Kredi Bankası A.Ş 1.897.416,42 TRY 12,65
Diğer 4.053,77 TRY 0,03
TOPLAM 15000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982298
BIST
13:102.048
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 43,59
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.048
En Düşük
2.010
13:1013,7389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0516
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,7809
En Düşük
13,6067
13:1015,5943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0445
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6252
En Düşük
15,4514
13:10787,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,21
|Açılış
|: 787,05
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler13:08
|NIBAS
|11,44
|43.557.095
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|15.597.172
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|4.919.042
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.721.810
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|9.376.015
|% 9,98
|
|UTPYA
|13,77
|3.637.111
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|1.214.008
|% -9,97
|
|PCILT
|15,12
|424.411.483
|% -9,95
|
|QNBFL
|85,50
|937.764
|% -9,95
|
|CRDFA
|4,38
|4.371.201
|% -9,88
|
|SISE
|15,84
|2.723.030.019
|% 6,38
|
|KRDMD
|10,81
|2.135.619.809
|% 9,41
|
|THYAO
|21,20
|1.754.334.920
|% 4,02
|
|GARAN
|12,02
|1.650.725.215
|% 0,33
|
|ASELS
|24,68
|1.253.031.580
|% 3,26
|
|EKGYO
|2,54
|696.022.091
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,67
|816.387.654
|% 1,10
|
|KRDMD
|10,81
|2.135.619.809
|% 9,41
|
|SISE
|15,84
|2.723.030.019
|% 6,38
|
|GARAN
|12,02
|1.650.725.215
|% 0,33
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7385
|13,7478
|% 0,44
|
|Euro
|15,5672
|15,5934
|% 0,28
|
|Sterlin
|18,0905
|18,1812
|% 0,38
|
|Frank
|14,8466
|14,9361
|% 0,33
|
|Riyal
|3,6513
|3,6696
|% 0,52
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|-4,28
|
|Altın Gr.
|787
|788
|2,76
|
|Cumhuriyet
|5.217
|5.295
|19,00
|
|Tam
|5.189
|5.320
|11,55
|
|Yarım
|2.508
|2.573
|5,58
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,30
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,87
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,39
|75,39
|-0,43
|