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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.12.2021 11:55
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 15.000.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 13.098.529,81 TRY 87,32
Yapı Kredi Bankası A.Ş 1.897.416,42 TRY 12,65
Diğer 4.053,77 TRY 0,03
TOPLAM 15000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982298


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:102.048
Değişim :  2,17% |  43,59
Açılış :  2.010  
Önceki Kapanış :  2.005  
En Yüksek
2.048 En Düşük
2.010
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 11,44 43.557.095 % 10,00  
POLTK 495,50 15.597.172 % 9,99  
RALYH 15,30 4.919.042 % 9,99  
ISBIR 60,55 4.721.810 % 9,99  
DOBUR 168,60 9.376.015 % 9,98  
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13:08 Alış Satış %  
Dolar 13,7385 13,7478 % 0,44  
Euro 15,5672 15,5934 % 0,28  
Sterlin 18,0905 18,1812 % 0,38  
Frank 14,8466 14,9361 % 0,33  
Riyal 3,6513 3,6696 % 0,52  
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13:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.782 -4,28  
Altın Gr. 787 788 2,76  
Cumhuriyet 5.217 5.295 19,00  
Tam 5.189 5.320 11,55  
Yarım 2.508 2.573 5,58  
Çeyrek 1.258 1.287 2,80  
Gümüş.Ons 22,27 22,30 -0,16  
Gümüş Gr. 9,85 9,87 -0,01  
B. Petrol 75,39 75,39 -0,43  
Seans Raporu 13:08
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